Εκρήξεις συντάραξαν χθες Τρίτη βάση της προσκείμενης στο Ιράν ιρακινής παραστρατιωτικής δύναμης Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης») νότια της Βαγδάτης, κι οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τραυματίες, δήλωσαν πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και αξιωματούχος της οργάνωσης, που επισήμως είναι πλέον ενταγμένη στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά τον αξιωματούχο τους, ο οποίος μίλησε με όρο να μην κατονομαστεί, «τέσσερα μέλη των Χασντ ας Σάαμπι σκοτώθηκαν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκρήξεις οφείλονταν σε «αεροπορική επιδρομή», κατά την οποία «τέσσερις ή πέντε πύραυλοι έπληξαν τη βάση», κοντά στην πόλη της Βαβυλώνας.

Η πηγή στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσε τον απολογισμό των τεσσάρων νεκρών κι εκτίμησε πως ενδέχεται να αυξηθεί.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως επρόκειτο για πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο περί «απειλής» για τις δυνάμεις του υπό την Ουάσιγκτον αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή επικράτεια, μερικές ώρες μετά την επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό με στόχο κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά του Λιβάνου.

Τη 18η Ιουλίου, αποθήκες της οργάνωσης σε νότιο τομέα της Βαγδάτης ανατινάχθηκαν· τον Απρίλιο, μέλος της οργάνωσης σκοτώθηκε σε έκρηξη σε βάση, επίσης στην επαρχία της Βαβυλώνας.

Οι Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης, συμμαχία προσκείμενων στο Ιράν παραστρατιωτικών οργανώσεων, ορισμένες συνιστώσες της οποίας έχουν κατηγορηθεί για σειρά επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράκ και στη Συρία, έχουν υπαχθεί πλέον στον κρατικό μηχανισμό ασφαλείας, τυπικά αναφέρονται στον ιρακινό πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

