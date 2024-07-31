Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο της SOS Méditerranée, διέσωσε 196 ανθρώπους, ανάμεσά τους 9 ασυνόδευτους ανήλικους και γυναίκα, χθες Τρίτη το πρωί, κατά τη διάρκεια δυο επιχειρήσεων ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσε η ΜΚΟ.

«Στην πλειονότητά τους, οι διασωθέντες είναι υπήκοοι Μπανγκλαντές, Πακιστάν, Αιγύπτου και Σουδάν», ανέφερε η Μεσόγειος SOS, η οποία έχει έδρα τη Μασσαλία (νότια Γαλλία).

Οι διασώσεις έγιναν σε δυο χρόνους, στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Λιβύης. Σε πρώτη φάση, διασώθηκαν μετανάστες που επέβαιναν σε «υπερφορτωμένη ξύλινη βάρκα», 96 άνθρωποι, και λίγο αργότερα αυτοί που επέβαιναν σε δεύτερο υπερφορτωμένο πλεούμενο, άλλοι 100 άνθρωποι, διευκρίνισε η οργάνωση.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η ΜΚΟ μέσω X, διακρίνεται βάρκα που μεταφέρει μεγάλο αριθμό μεταναστών, που φορούν πορτοκαλί σωσίβια.

Οι ιταλικές αρχές υπέδειξαν την Ανκόνα (ανατολικά), «1.497 χιλιόμετρα από τη ζώνη της επιχείρησης» έρευνας και διάσωσης, ως την «ασφαλή τοποθεσία για την αποβίβαση» των ανθρώπων που διασώθηκαν, τόνισε η Μεσόγειος SOS.

This morning, #OceanViking rescued two overcrowded wooden boats in the Libyan Search and Rescue Region after being spotted from the bridge. Among survivors are 9 unaccompanied minors.



There are now 196 people onboard being taken care of by the teams of @sosmedintl & @ifrc. pic.twitter.com/DyXGskmqql — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 30, 2024

«Πρόκειται, για ακόμη μια φορά, για εξαιρετικά απομακρυσμένο λιμάνι, γεγονός που επιβάλλει στις ομάδες και στους διασωθέντες πολυήμερο ταξίδι. Αυτή η πρακτική, να ορίζονται απομακρυσμένα λιμάνια, αδειάζει την κεντρική Μεσόγειο από τους λιγοστούς πόρους ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ οι αναχωρήσεις είναι συχνότερες το καλοκαίρι κι ενώ οδεύουμε να ξεπεράσουμε το όριο των 30.0000 αγνοουμένων στη Μεσόγειο από το 2014», στηλίτευσε η ΜΚΟ.

Η Μεσόγειος SOS υπολογίζει πως έχει διασώσει πάνω από 40.000 ανθρώπους στη Μεσόγειο από το 2016, κυρίως στη μεταναστευτική θαλάσσια οδό της κεντρικής Μεσογείου — την πιο επικίνδυνη στον πλανήτη.

Το 2023, τουλάχιστον 3.155 μετανάστες πέθαναν ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο για να φθάσουν στην Ευρώπη, με την ελπίδα πως θα βρουν καλύτερη ζωή εκεί, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Από τον Ιανουάριο, έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι 1.098 μετανάστες και πρόσφυγες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

