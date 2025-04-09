Οκτώ μέλη της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία, σκοτώθηκαν σε μάχες με τις ένοπλες δυνάμεις, τρεις ημέρες μετά τον θάνατο ενός από τους κυριότερους ηγέτες της συμμορίας, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη μέσω X οι στρατιωτικές αρχές.

Ο κολομβιανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση στον νομό Αντιόκια (βορειοδυτικά), όπου το καρτέλ έχει εκτενή παρουσία, λόγω των κοιτασμάτων χρυσού.

Η Clan del Golfo εξασφαλίζει έσοδα κυρίως χάρη στη διακίνηση κοκαΐνης, την παράνομη εκμετάλλευση ορυκτών πόρων και τις εκβιάσεις. Μέχρι πρότινος αντλούσε επίσης κέρδη από τη διακίνηση μεταναστών μέσω της ζούγκλας του Νταριέν, στα σύνορα με τον Παναμά, προς τις ΗΠΑ.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ακόμη πως αιχμαλώτισαν δυο μέλη της συμμορίας και προχώρησαν στην κατάσχεση «άφθονου πολεμικού υλικού».

Το Σάββατο ανακοίνωσαν πως σκότωσαν, σε κοντινό χωριό, τον «Τσιριμόνια», έναν από τους πέντε διοικητές του καρτέλ, που κατά εκτιμήσεις των αρχών μετρά 6.000 ως 9.000 μέλη.

Τον περασμένο μήνα, βομβαρδισμοί των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων σκότωσαν εννιά φερόμενα ως μέλη της Clan, μετενσάρκωσης ακροδεξιών παραστρατιωτικών ομάδων.

Οι επιχειρήσεις του στρατού εναντίον της Clan del Golfo ξανάρχισαν μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που είχαν αρχίσει με πρωτοβουλία του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο αφού ανέλαβε την εξουσία το καλοκαίρι του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

