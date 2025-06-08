Ο γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση» μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε χθες Σάββατο στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στη Μπογοτά, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια «πρώτη χειρουργική επέμβαση», ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Κολομβίας.

Ο Ουρίμπε «ολοκλήρωσε την πρώτη χειρουργική επέμβαση», δήλωσε ο Κάρλος Φερνάντο Γαλάν, διευκρινίζοντας ότι ο συντηρητικός γερουσιαστής περνά "κρίσιμες ώρες". Νωρίτερα το νοσοκομείο Santa Fe, όπου ο Ουρίμπε διακομίστηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο, είχε επισημάνει ότι θα υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση.

«Δίνει μάχη για τη ζωή του», έγραψε η σύζυγος του Ουρίμπε, η Μαρία Κλαούντια Ταρασόνα, στον λογαριασμό του γερουσιαστή στο Χ και πρόσθεσε: «ο Θεός ας οδηγεί τους γιατρούς».

BREAKING: Colombian presidential candidate Miguel Uribe is in critical condition after being shot in the head during a political rally — an assassination attempt.



Let’s connect the dots:



🇨🇴 Colombia: Right-wing candidate Miguel Uribe — shot

🇪🇨 Ecuador: Right-wing candidate… pic.twitter.com/jbUwwqt1ax — TheWakeninq2 (@wakeninq2) June 8, 2025

Δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, τραυματίστηκαν στην επίθεση, τα κίνητρα της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά.

Όπως δήλωσαν οι τραυματιοφορείς που παρέλαβαν τον γερουσιαστή, αυτός έχει δεχθεί δύο σφαίρες στο κεφάλι και μία στο γόνατο.

Στο μεταξύ το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι "ένας ανήλικος κάτω των 15 ετών συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του ένα πιστόλι τύπου Glock (9 χιλιοστών)" και πρόσθεσε ότι ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έχει ζητήσει έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που οργάνωσαν και διέταξαν την επίθεση.

Ο 39χρονος γερουσιαστής του συντηρητικού, αντιπολιτευόμενου κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο δέχθηκε πυροβολισμούς στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης σε πάρκο στη συνοικία Φοντιμπόν της Κολομβίας χθες Σάββατο.

Άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο Santa Fe, με κάποιους να ανάβουν κεριά και να προσεύχονται και άλλους να κρατούν σημαίες της Κολομβίας.

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, που δεν είναι επισήμως υποψήφιος του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου του 2026, προέρχεται από μεγάλη πολιτική οικογένεια της Κολομβίας.

Είναι εγγονός του Χούλιο Σέζαρ Τουρμπάι, προέδρου της Κολομβίας από το 1978 ως το 1982, και γιος της Ντιάνα Τουρμπάι, μια δημοσιογράφος που είχε πέσει θύμα απαγωγής του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ και σκοτώθηκε το 1991 στη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης για τη διάσωσή της.

