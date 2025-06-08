Ρωσικός βομβαρδισμός εναντίον πόλης στην επαρχία Ντνιπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια Ντνιπρο ή αλλιώς Ντνιπροπετρόφσκ, γειτονική της περιφέρειας Ντονέτσκ, για πρώτη φορά έπειτα από τρία και πλέον χρόνια πολέμου.

«Οι μονάδες της 90ής τεθωρακισμένης μεραρχίας (...) έφθασαν στα δυτικά σύνορα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και συνεχίζουν την προώθησή τους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ», έγραψε ο ρωσικός στρατός στην εφαρμογή Telegram, χρησιμοποιώντας την επωνυμία που αποδίδει η Μόσχα στην προσαρτημένη περιφέρεια Ντονέτσκ.

Η είσοδος του ρωσικού στρατού στην περιφέρεια Ντνιπρο συνιστά νέα συμβολική υποχώρηση για τις ουκρανικές δυνάμεις, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μέτωπο ελλείψει ανδρών και όπλων. Πέρα από τη συμβολική πλευρά, αυτή η προώθηση των στρατευμάτων της Μόσχας μπορεί επίσης να έχει στρατηγική αξία στο πεδίο, εν μέσω διπλωματικών συνομιλιών, με την ώθηση της Ουάσινγκτον, για μια διευθέτηση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, η Ρωσία «έπληξε την περιοχή Μεζίφσκα, στην περιφέρεια Σινελνικίφκσι, με κατευθυνόμενη βόμβα. Ένας άνδρας σκοτώθηκε», έγραψε στο Telegram ο Μικόλα Λουκασούκ επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου του Ντνιπρο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για συντονισμένες επιθέσεις και στην περιοχή Νικοπόλ, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν «drones, το πυροβολικό και συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών Grad».

Από τις επιθέσεις αυτές υπέστησαν ζημιές τέσσερα σπίτια στην Νικοπόλ καθώς και γραμμές ηλεκτροδότησης.

Η Μόσχα ανακοίνωσε, επίσης, ότι κατέλαβε άλλο ένα μικρό χωριό στη περιφέρεια Ντονέτσκ, τη Ζάρια.

Οι επιθέσεις αυτές εξαπολύθηκαν την ώρα που Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι ανέβαλαν μια ανταλλαγή κρατουμένων που θα πραγματοποιούνταν το Σαββατοκύριακο και ήταν το μοναδικό ζήτημα στο οποίο συμφώνησαν οι δύο πλευρές στον δεύτερο γύρο των απευθείας συνομιλιών που είχαν τη Δευτέρα.

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο σημειώθηκε μεγάλη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άνθρωποι.

Η Μόσχα έχει υποσχεθεί ότι θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών αεροπορικών της βάσεων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Κλείσιμο αεροδρομίων

Στο μεταξύ ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας δύο αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας Rosaviatsia ανέφερε στο Telegram ότι αναστέλλονται οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Ντομοντέντοβο για λόγους ασφαλείας.

Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέστρεψαν εννέα ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα ως τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στις περιοχές όπου έπεσαν συντρίμμια από τα drones, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ζημιές προς το παρόν.

Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε επίσης πυρκαγιά στο χημικό εργοστάσιο Azot στην περιφέρεια Τούλα, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Επτά drones καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια Καλούγκα, επεσήμανε ο τοπικός κυβερνήτης.

Η Τούλα και η Καλούγκα συνορεύουν με την περιφέρεια της Μόσχας στα νότια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

