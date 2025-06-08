Mάχη για τη ζωή του δίνει ο Κολομβιανός συντηρητικός γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας στις εκλογές του 2026, όταν ένοπλος τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι σε επίθεση που έγινε εναντίον του στη Μπογοτά.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον 39χρονο πολιτικό να εκφωνεί ομιλία στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης σε πάρκο στη συνοικία Φοντιμπόν της Μπογοτά, όταν ακούγονται πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, του Δημοκρατικού Κέντρου, «ένοπλοι τον πυροβόλησαν από πίσω».

Άλλες εικόνες δείχνουν τον Ουρίμπε ξαπλωμένο στο καπό ενός αυτοκινήτου, αιμόφυρτο.

Το Δημοκρατικό Κέντρο χαρακτήρισε την επίθεση αυτή σοβαρή, αλλά δεν αποκάλυψε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Ουρίμπε. Η σύζυγός του Μαρία Κλαούντια Ταρασόνα έγραψε στον λογαριασμό του Ουρίμπε στο Χ ότι «δίνει μάχη για τη ζωή του».

Όπως δήλωσαν οι τραυματιοφορείς που παρέλαβαν τον γερουσιαστή, αυτός έχει δεχθεί δύο σφαίρες στο κεφάλι και μία στο γόνατο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεση, που σημειώθηκε περίπου στις 17:30 (τοπική ώρα, 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδας), είναι ανήλικος. Έχει τραυματιστεί και ο ίδιος στη γάμπα από σφαίρα που έριξαν οι σωματοφύλακες του Ουρίμπε και έχει συλληφθεί.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι αρχές ερευνούν αν ενεπλάκησαν και άλλοι στην επίθεση, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προσφέρει περίπου 730.000 δολάρια σε όποιον έχει πληροφορίες για την υπόθεση.

Η προεδρία της Κολομβίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι η κυβέρνηση απορρίπτει «κατηγορηματικά και εμφατικά» τη βίαιη επίθεση, ενώ ζητεί να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό.

«Αυτή η πράξη βίας είναι μια επίθεση όχι μόνο εναντίον της σωματικής ακεραιότητας του γερουσιαστή, αλλά εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της νόμιμης άσκησης της πολιτικής στην Κολομβία», υπογράμμισε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.

«Σεβαστείτε τη ζωή, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Η Κολομβία δεν πρέπει να σκοτώνει τα παιδιά της», έγραψε ο Σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο στον λογαριασμό του στο Χ. «Δεν ξέρω πώς να απαλύνω τον πόνο σας. Είναι ο πόνος της χαμένης μάνας και της (χαμένης) πατρίδας», τόνισε απευθυνόμενος στην οικογένεια του Ουρίμπε.

Σε ομιλία του χθες Σάββατο το βράδυ ο Κολομβιανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το πρόσωπο που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον του Ουρίμπε είναι ανήλικος και πρόσθεσε ότι οι έρευνες θα επικεντρωθούν στον εντοπισμό αυτών που οργάνωσαν και διέταξαν την επίθεση.

«Προς το παρόν υπάρχουν μόνο εικασίες», σημείωσε ο Πέτρο, ενώ πρόσθεσε ότι θα εξεταστούν και τυχόν κενά στα μέτρα ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι οι ΗΠΑ «καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την απόπειρα δολοφονίας» του Ουρίμπε, ενώ επέρριψε την ευθύνη «στην εμπρηστική ρητορική» του Πέτρο.

Το γραφείο του ΟΗΕ στην Κολομβία καταδίκασε «έντονα» την επίθεση. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αρχές θα ρίξουν φως στα γεγονότα και θα τιμωρήσουν» τους δράστες, σχολίασε στο Χ.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα καθώς και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο εξέφρασαν μέσω του Χ την υποστήριξή τους στην οικογένεια του γερουσιαστή.

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, που δεν είναι επισήμως υποψήφιος του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου του 2026, προέρχεται από μεγάλη πολιτική οικογένεια της Κολομβίας.

Είναι εγγονός του Χούλιο Σέζαρ Τουρμπάι, προέδρου της Κολομβίας από το 1978 ως το 1982, και γιος της Ντιάνα Τουρμπάι, μια δημοσιογράφος που είχε πέσει θύμα απαγωγής του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ και σκοτώθηκε το 1991 στη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης για τη διάσωσή της.

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε είναι γερουσιαστής από το 2022, προηγουμένως διετέλεσε γραμματέας της δημαρχίας της Μπογοτά, ενώ το 2019 είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία να εκλεγεί δήμαρχος της κολομβιανής πρωτεύουσας.

