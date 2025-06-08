Η αμφιλεγόμενη ανθρωπιστική οργάνωση Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δεν διένειμε καθόλου επισιτιστική βοήθεια χθες Σάββατο, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι εκτόξευσε απειλές εξαιτίας των οποίων «κατέστη αδύνατο» να πραγματοποιήσει τις επιχειρήσεις της στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που οι Παλαιστίνιοι διέψευσαν.

Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ GHF, το οποίο χρησιμοποιεί αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες για την επιμελητειακή του υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, επεσήμανε ότι προσαρμόζει τις επιχειρήσεις του για να αντιμετωπίσει απειλές, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους απειλές είναι αυτές.

Αργότερα σε ανάρτησή του στο Facebook ανακοίνωσε ότι δύο από τα κέντρα διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται θα επαναλειτουργήσουν σήμερα.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει γνώση αυτών των «φερόμενων απειλών».

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς επεσήμανε αργότερα χθες ότι οι επιχειρήσεις του GHF «απέτυχαν παταγωδώς σε όλα τα επίπεδα» και πρόσθεσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη να συνδράμει στην ασφαλή διανομή βοήθειας μέσω μιας διαφορετικής επιχείρησης από τον ΟΗΕ, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη Γάζα.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τη Χαμάς ότι υπεξαιρεί βοήθεια από τις επιχειρήσεις που διεξάγει ο ΟΗΕ, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

Πηγή της Χαμάς δήλωσε ότι η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης θα αναπτύξει από σήμερα ελεύθερους σκοπευτές κοντά στους δρόμους που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα προκειμένου να εμποδίσει τυχόν λεηλασία της.

Ο ΟΗΕ δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Ισραήλ επέτρεψε την επανάληψη κάποιων ανθρωπιστικών αποστολών του ΟΗΕ στις 19 Μαΐου, έπειτα από 11 εβδομάδες πλήρους αποκλεισμού της Γάζας, την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι του θύλακα είναι αντιμέτωποι με το φάσμα του λιμού.

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τη βοήθεια που έχει επιτρέψει το Ισραήλ να εισέλθει στη Γάζα «σταγόνα στον ωκεανό».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ καλούν τον ΟΗΕ να δραστηριοποιηθεί στη Γάζα μέσω του GHF, όμως ο ΟΗΕ αρνείται καθώς αμφισβητεί την ουδετερότητα της οργάνωσης αυτής, ενώ την κατηγορεί ότι στρατιωτικοποιεί τη βοήθεια και αναγκάζει τους Παλαιστίνιους να εκτοπιστούν. Το GHF ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα στις 26 Μαΐου και την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι έχει διανείμει σχεδόν 9 εκατομμύρια γεύματα.

Αν και το GHF ισχυρίζεται ότι δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια στα ασφαλή, όπως τα χαρακτηρίζει, κέντρα διανομής του, δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κοντά και γύρω από αυτά, ενώ έχουν εκτυλιχθεί σκηνές χάους.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας καταγγέλλουν ότι από την προηγούμενη Κυριακή ως την Τρίτη δεκάδες Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από πυρά κοντά σε κέντρα διανομής του GHF. Ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι ερευνά τα περιστατικά που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για τη βία της Κυριακής.

Ελάχιστα αποθέματα καυσίμων

Το GHF δεν διένειμε καθόλου βοήθεια την Τετάρτη, καθώς πίεζε το Ισραήλ να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να προστατεύονται οι άμαχοι Παλαιστίνοι και πέρα από τα κέντρα διανομής του. Την Παρασκευή ανέστειλε κάποιες επιχειρήσεις διανομής «λόγω υπερβολικού συνωστισμού».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι 350 φορτηγά του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν αυτή την εβδομάδα στη Γάζα μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ.

Το Ισραήλ αναγκάζει τα μέλη του ΟΗΕ να εκφορτώνουν τη βοήθεια στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος, από όπου την παραλαμβάνει ο ΟΗΕ και οργανώσεις αρωγής της Γάζας. Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι απορρίπτει συχνά αιτήματα για πρόσβαση στη Γάζα και καταγγέλλει ότι τα κομβόι με τη βοήθεια έχουν λεηλατηθεί από ενόπλους και πεινασμένους αμάχους.

Το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα που οι προσπάθειες – υπό το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ—για την επίτευξη νέας εκεχειρίας παραπαίουν.

Γιατροί στη Γάζα δήλωσαν ότι 55 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες σε όλο τον θύλακα από ισραηλινά πλήγματα.

Εξάλλου το υπουργείο Υγείας της Γάζας τόνισε επίσης χθες ότι τα νοσοκομεία του θύλακα διαθέτουν καύσιμα για τρεις ακόμη ημέρες, καταγγέλλοντας ότι το Ισραήλ εμποδίζει την πρόσβαση διεθνών οργανώσεων αρωγής στα σημεία όπου βρίσκονται τα καύσιμα για τα νοσοκομεία.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις καταγγελίες αυτές.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «έναν υπόγειο δρόμο από τούνελ, περιλαμβανομένου ενός κέντρου διοίκησης και ελέγχου από το οποίο ανώτεροι διοικητές της Χαμάς» δρούσαν κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Γάζας.

