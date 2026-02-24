Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η οργάνωση ανταρτών ELN ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός κατά τις επικείμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Κολομβία.

Η οργάνωση ανταρτών ELN ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στις προσεχείς εκλογές στην Κολομβία, με φόντο την αναζωπύρωση της πολιτικής βίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η χώρα θα εκλέξει φέτος νέο κοινοβούλιο και τον διάδοχο του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο, του πρώτου προέδρου στη σύγχρονη ιστορία της που ανήκει στην αριστερά, διαδικασία που σημαδεύεται από την πίεση διαφόρων ένοπλων παρατάξεων και τη δολοφονία, το καλοκαίρι του 2025, του δεξιού γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, επίδοξου υποψήφιου για την προεδρία.

Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την 8η Μαρτίου, οι προεδρικές την 31η Μαΐου.

Ο ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές) ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός με κείμενο που διένειμε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αντάρτες κηρύσσουν κατά κανόνα μονομερώς εκεχειρίες σε εκλογικές περιόδους και στις γιορτές του τέλους κάθε χρονιά.

Η κυβέρνηση Πέτρο προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να διαπραγματευτεί συμφωνία ειρήνης με τον ELN, αντάρτικο που γεννήθηκε τα χρόνια του 1960 και τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις αρχές στην Μπογοτά, χρηματοδοτείται από τη διακίνηση κοκαΐνης.

Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για επίθεσης στις αρχές αυτού του μήνα εναντίον οχήματος γερουσιαστή, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο σωματοφύλακές του.

Σύμφωνα με το γραφείου της συνηγόρου του λαού —πρόκειται για ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την επίβλεψη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία—, ο ELN θεωρείται «απειλή» για τη διεξαγωγή των εκλογών, ιδιαίτερα σε επαρχιακές περιοχές όπου το κράτος είναι ωσεί παρόν.

Στις μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις στις οποίες αναφέρθηκε η δημόσια αρχή συγκαταλέγονται επίσης η Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα, και ομάδες διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Σε έκθεση που παρουσιάστηκε χθες, η συνήγορος αναφέρθηκε σε 457 απειλές κατά της ζωής πολιτικών ή προσωπικοτήτων της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών την προεκλογική περίοδο.

Τα πράγματα «είναι πολύ ανησυχητικά, είναι φανερό ότι η κατάσταση επιδεινώνεται», τόνιζε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Μίροσλαβ Γέντσα, ειδικός αντιπρόσωπος του ΟΗΕ για την Κολομβία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο σλοβάκος διπλωμάτης πρόσθεσε πως «απευθύνει έκκληση στις ένοπλες οργανώσεις να αναλάβουν δέσμευση», να εγγυηθούν ότι οι εκλογές θα γίνουν ελεύθερα.

Πηγή: skai.gr

