Η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή μέτρων που έχουν στο στόχαστρο 40 ιαπωνικές εταιρείες και οντότητες, συνδεόμενες κατά κύριο λόγο με την άμυνα, για να εναντιωθεί στην «επαναστρατιωτικοποίηση» της Ιαπωνίας, σηματοδοτώντας την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δυο οικονομικών γιγάντων της Ασίας.

Οι διμερείς σχέσεις έχουν εισέλθει σε τροχιά επιδείνωσης αφότου η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, διεμήνυσε τον Νοέμβριο του 2025 ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν, νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αγανάκτηση στην κινεζική κυβέρνηση, που ανταπέδωσε δίνοντας οδηγία στους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο αρχιπέλαγος και σκληραίνοντας τους περιορισμούς ως προς το εμπόριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση, πλην εξαιρέσεων, των εξαγωγών αγαθών ή τεχνολογιών με δυνητική διπλή χρήση —πολιτική ή στρατιωτική— σε 20 ιαπωνικές εταιρείες και οντότητες.

«Για την προάσπιση της (εθνικής) ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων, και για να τηρήσουμε τις διεθνείς υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη μη διάδοση, αποφασίστηκε να εγγραφούν 20 ιαπωνικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co., που συμμετέχουν στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ιαπωνίας, στον κατάλογο ελέγχου των εξαγωγών», εξηγείται σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα το υπουργείο πρόσθεσε άλλες 20 ιαπωνικές οντότητες, ανάμεσά τους τις Subaru Corporation και Fuji Aerospace Technology Co. Ltd, σε «κατάλογο παρακολούθησης», που κάνει πολύ πιο αυστηρούς τους ελέγχους εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης σε αυτές.

«Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να εναντιωθούμε στις προσπάθειες ‘επαναστρατιωτικοποίησης’ και στις πυρηνικές φιλοδοξίες της Ιαπωνίας. Είναι εντελώς θεμιτά, λογικά και νόμιμα», τόνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου σε χωριστή ανακοίνωση.

«Τα μέτρα (...) δεν αφορούν παρά μόνο τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης και δεν πλήττουν τις φυσιολογικές οικονομικές και εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας», πρόσθεσε. «Οι ιαπωνικές οντότητες (σ.σ. που επιδεικνύουν) καλή πίστη και τηρούν τους νόμους δεν έχουν απολύτως κανέναν λόγο να ανησυχούν», διαβεβαίωσε.

