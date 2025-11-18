Hurriyet: Οι ΗΠΑ αναζητούν φόρμουλα για αναστολή κυρώσεων στην Τουρκία για τα F-35

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet αναφέρει σήμερα ότι «οι Αμερικανοί ψάχνουν την αναστολή ή την προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις στην Τουρκία για τα F-35», σημειώνοντας ότι «ο Τραμπ και ο Ρούμπιο ψάχνουν φόρμουλες».

Η δημοσιογράφος Χαντέ Φιράτ γράφει: «O στενός κύκλος του Τραμπ δηλώνει 'το να αφήσουμε σε ομηρεία τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις με αυτόν τον νόμο ήταν ένα στρατηγικό λάθος'. Ενώ ο Ρούμπιο δήλωσε 'εφαρμόσαμε τις κυρώσεις πολύ σκληρά'. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των S-400... Οι κινητήρες του Kaan, τα ζητήματα πυρομαχικών, τα μπλοκαρίσματα σε έργα της αμυντικής βιομηχανίας είναι εκκρεμότητες που υπάρχουν... Οι κυρώσεις CAATSA βρίσκονται πίσω από όλα αυτά. Οι κυρώσεις, που έχουν συνταχθεί ως πλαίσιο για την κυβέρνηση Μπάιντεν δεν μπορούν να αρθούν πλήρως, υπάρχουν ορισμένες πιθανές λύσεις, όπως η αναστολή τους ή η χορήγηση εξαιρέσεων από ορισμένες ρήτρες, όπως συνέβη με τις κυρώσεις του Καίσαρα (σ.σ. για τη Συρία). Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επεξεργάζεται αυτές τις δυνατότητες».

Συλλήψεις 22 Τούρκων αξιωματικών και δημοσίων υπαλλήλων με την κατηγορία ότι είναι γκιουλενιστές.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας συνταγματάρχης, ένας λοχαγός και ένας υπολοχαγός.

Προσήχθησαν 71 ύποπτοι από την επιχείρηση - σκούπα της αστυνομίας σε 27 πόλεις της Τουρκίας.

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık❗️



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla… pic.twitter.com/4VQBO44QI4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2025

Στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Το σχέδιο της Άγκυρας για τη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου και η αντιμετώπιση της πρότασης της Αθήνας.

Η επικρατούσα θέση της Άγκυρας για συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων ή καθόλου συμμετοχή της Κύπρου.

Πηγή: skai.gr

