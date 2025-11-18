Υπόθεση Έπσταϊν: Ο πρώην ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, Σάμερς, αποσύρεται από τον δημόσιο βίο

Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και μετέπειτα πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ τη δεκαετία του 2000, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον γνωστό χρηματομεσίτη με διασυνδέσεις στην υψηλή κοινωνία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ως σεξουαλικό αρπακτικό με θύματα κυρίως ανήλικα κορίτσια.

Ο Λάρι Σάμερς, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε πως «αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασης να συνεχίσει να επικοινωνεί» με τον Τζέφρι Έπστιν.

Διευκρίνισε ότι, παρότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικός στο Χάρβαρντ, θα αποσυρθεί από δημόσιες εμφανίσεις, στο πλαίσιο προσπάθειας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανόρθωση των σχέσεών του με το οικείο περιβάλλον του.

