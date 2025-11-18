Ατύχημα σε αγωγό φυσικού αερίου στην περιοχή Ομσκ της Ρωσίας

Ατύχημα σημειώθηκε σε υπόγειο τμήμα αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή Ομσκ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής, όπως δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βιτάλι Χοτσένκο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν επιληφθεί του περιστατικού, πρόσθεσε ο Χοτσένκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής Ομσκ ή άλλων τοποθεσιών στην περιοχή μας», τόνισε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS της Ρωσίας, επικαλούμενο την υπηρεσία ασφαλείας FSB της περιοχής Ομσκ, ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά στο χωριό Ροστόφκα κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής.

«Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», ανέφερε το TASS, επικαλούμενο την FSB. «Δεν υπήρξαν θύματα. Οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Το Ομσκ βρίσκεται στη νοτιοδυτική Σιβηρία, περίπου 2.200 χλμ. (1.370 μίλια) ανατολικά της Μόσχας.



Πηγή: skai.gr

