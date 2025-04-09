Ο υποστηρικτής και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Tesla Ίλον Μασκ εξαπέλυσε επίθεση χθες Τρίτη σε άλλο σύμβουλο του προέδρου Τραμπ, τον Πίτερ Ναβάρο, που είναι αρμόδιος για θέματα εμπορίου, εκθέτοντας για πρώτη φορά δημοσίως τις διαφωνίες εντός της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, που έχει αναλάβει να συρρικνώσει δραστικά το δημόσιο χρέος για λογαριασμό του Τραμπ, έγραψε σε αναρτήσεις του στο Χ ότι ο Πίτερ Ναβάρο είναι «κρετίνος» και «βλάκας με πατέντα».

«Έτσι είναι τα αγόρια, δεν θα τα αλλάξουμε εμείς, θα τα αφήσουμε να συνεχίσουν την κόντρα τους δημοσίως» σχολίασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά τα φαινόμενα αποφασισμένη να χειριστεί το θέμα με χιούμορ. Η Λέβιτ έκανε λόγο για δύο άνδρες με «πολύ διαφορετικές απόψεις» όσον αφορά το εμπόριο και τους δασμούς και επαίνεσε τη «διαφάνεια» της κυβέρνησης.

Ο Μασκ σχολίασε με αυτόν τον τρόπο ένα βίντεο στο οποίο ο εμπορικός σύμβουλος του Τραμπ έλεγε ότι ο ιδιοκτήτης της Tesla δεν είναι «κατασκευαστής αυτοκινήτων» αλλά το μόνο που κάνει είναι να «μοντάρει» αυτοκίνητα από εξαρτήματα που εισάγονται από την Ασία. «Αυτό είναι που θέλουμε και σε αυτό έχουμε διαφορετικές απόψεις με τον Ίλον, δηλαδή τα ελαστικά να κατασκευάζονται» στις ΗΠΑ, όπως επίσης και «τα κιβώτια ταχυτήτων» και «οι μηχανές» έλεγε ο Ναβάρο σε αυτό το βίντεο, απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

«Ο Ναβάρο είναι πραγματικά κρετίνος. Αυτά που λέει είναι λάθος και είναι εύκολο να το αποδείξω. Ο Ναβάρο είναι βλάκας με πατέντα» απάντησε ο Μασκ στα δύο πρώτα μηνύματά του. Ακολούθησε ένα τρίτο μήνυμα όπου, οργισμένος, υποστήριξε πως, απ’ όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων η Tesla είναι εκείνη που έχει «το περισσότερο αμερικανικό περιεχόμενο» και κατέληξε: «Ο Ναβάρο θα έπρεπε να ρωτήσει εκείνον τον ανύπαρκτο ειδικό που επινόησε, τον Ρον Βάρα».

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι ο Πίτερ Ναβάρο στα βιβλία που συνέγραψε επικαλείται έναν «ειδικό» που είναι αποκλειστικά δική του επινόηση: τον Ρον Βάρα, το όνομα του οποίου είναι... αναγραμματισμός του Ναβάρο.

Ο Μασκ είχε αφήσει να διαφανούν -αλλά πολύ πιο διακριτικά- οι διαφωνίες του με την πολιτική προστατευτισμού του Ναβάρο, η οποία την περασμένη εβδομάδα οδήγησε στην ανακοίνωση της επιβολής δασμών, ορισμένες φορές αστρονομικών, σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για εντάσεις μεταξύ του Μασκ και άλλων μελών της κυβέρνησης, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο ο επιχειρηματίας διαλύει ολόκληρες υπηρεσίες του ομοσπονδιακού κράτους.

Μέχρι στιγμής, ο πρόδρος Τραμπ τον στηρίζει αλλά το τελευταίο διάστημα έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η αποστολή του Μασκ στην «υπηρεσία κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» δεν θα διαρκέσει αιωνίως και ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στο τιμόνι της Tesla, οι πωλήσεις και η μετοχή της οποίας γνωρίζουν πτώση.

Και άλλα μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου, όχι τόσο στενοί συνεργάτες του Τραμπ, έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια ή αμφιβολίες για την εμπορική πολιτική του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

