Η ιταλική Δημόσια Αρχή για την προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρία που μέχρι πέρυσι διαχειριζόταν την διάθεση εισιτηρίων του Κολοσσαίου, καθώς και σε σειρά ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Αιτία της απόφασης, το ότι πολλοί τουρίστες που ήθελαν να επισκεφθούν το ρωμαϊκό αμφιθέατρο Φλάβιο, δηλαδή το Κολοσσαίο, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν, μέσω διαδικτύου, να βρουν διαθέσιμα εισιτήρια.

Η σχετική έρευνα ξεκίνησε το 2023 και έφτασε στο συμπέρασμα ότι η εταιρία που διαχειρίστηκε τη διάθεση των εισιτηρίων από το 1997 μέχρι το 2024, συνέβαλε καθοριστικά στην έλλειψή τους. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εισιτήρια αγοράστηκαν από μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες, στην συνέχεια, τα μεταπούλησαν σε υψηλότερη τιμή, συνδέοντάς τα υποχρεωτικά με ξεναγήσεις, ή με «γρήγορη πρόσβαση» στο μνημείο. Κάτι που επιτρέπει, ουσιαστικά, μην περιμένεις στην ουρά, για να εισέλθεις στο Κολοσσαίο. Οργανώθηκαν, επίσης, επισκέψεις «διδακτικού χαρακτήρα», με παροχή πληροφοριών ιστορικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα.

Οι πολίτες, σύμφωνα με την Ιταλική Αρχή για την προστασία του Ανταγωνισμού, αναγκάστηκαν να πληρώσουν υψηλότερα ποσά, για να μπορέσουν να θαυμάσουν το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, αγοράζοντας υποχρεωτικά και «εξτρά» υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, μέρος του συνολικού προστίμου, επιβλήθηκε σε έξι μεγάλους tour operators.

