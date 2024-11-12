Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές της ανατολικής Ισπανίας για νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει καταρρακτώδεις βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, δύο μόλις εβδομάδες αφότου η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστιες καταστροφές λόγω πλημμυρών.

Οι περιοχές της ανατολικής και νότιας Μεσογείου είναι και πάλι οι πιο ευάλωτες, με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet να θέτει σε πορτοκαλί συναγερμό τμήματα των περιοχών της Βαλένθια, της Καταλονίας και της Ανδαλουσίας, καθώς και των Βαλεαρίδων Νήσων, από την τρίτη έως την Πέμπτη.

Η Aemet προειδοποιεί για βροχοπτώσεις και καταιγίδες που θα μπορούσαν να είναι "πολύ ισχυρές έως καταρρακτώδεις".

Σημειώνεται ότι ο πορτοκαλί συναγερμός είναι ο δεύτερος υψηλότερος και προειδοποιεί για ένα σημαντικό μετεωρολογικό συμβάν που ενέχει «έναν βαθμό κινδύνου για κανονικές δραστηριότητες».

Ένα στρατιωτικό όχημα πέρασε μέσα από πόλεις προειδοποιώντας τους κατοίκους με μεγάφωνο για τις αναμενόμενες καταιγίδες.

Λαμβάνονται προφυλάξεις σε πολλές περιοχές της Βαλένθια, με τα σχολικά μαθήματα και τις αθλητικές δραστηριότητες να αναστέλλονται σε ορισμένες πόλεις και τις αρχές και τους κατοίκους να συγκεντρώνουν σάκους άμμου για την προστασία του κέντρου της πόλης Aldaia.

Ωστόσο, αυτό το δεύτερο μετεωρολογικό σύστημα «Dana» δεν αναμένεται να είναι τόσο ισχυρό όσο εκείνο της 29ης Οκτωβρίου, όταν η περιοχή της Βαλένθια υπέστη άνευ προηγουμένου καταστροφές.

Υπήρξαν 222 επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τις πλημμύρες στην Ισπανία τον περασμένο μήνα, ενώ 23 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα μετεωρολογικά συστήματα Dana σχηματίζονται όταν μια περιοχή χαμηλής πίεσης «αποκόβεται» από την κύρια ροή του ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι αντί να κινούνται σε μια περιοχή σχετικά γρήγορα, μπλοκάρονται στην ίδια περιοχή, οδηγώντας σε επίμονες βροχοπτώσεις για αρκετές ημέρες.

Ο ψυχρότερος αέρας ψηλά στην ατμόσφαιρα συναντά τον θερμότερο αέρα από τη Μεσόγειο που εντείνει την καταιγίδα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν ήδη πλήξει ορισμένες περιοχές αυτή την εβδομάδα.

Τμήματα της επαρχίας Αλμερία στην Ανδαλουσία πλημμύρισαν το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α7 να κλείσει προσωρινά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν τρία άτομα αφού τα αυτοκίνητά τους παρασύρθηκαν από τα νερά της πλημμύρας σε μια γέφυρα στην πόλη Vícar.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία συνέστησε στους ανθρώπους σε περιοχές με πορτοκαλί συναγερμό να μείνουν μακριά από χαράδρες και πλωτές οδούς, παρόλο που μπορεί να είναι ξηρές, λόγω του κινδύνου να πλημμυρίσουν.

Η εθνική υπηρεσία κυκλοφορίας (DGT) συμβούλεψε τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να ελέγχουν την κατάσταση των δρόμων πριν χρησιμοποιήσουν οχήματα.



Πηγή: skai.gr

