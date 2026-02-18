ΟΗΕ για αρχεία Έπσταϊν: Οι καταγγελίες ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Τα εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης» που διέπραξε πράξεις που πληρούν τα νομικά κριτήρια για να αποκαλούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεραίνει μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Οι ειδικοί λένε ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται στα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπράχθηκαν σε ένα κλίμα «υπεροχής, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού». Τα εγκλήματα αυτά, όπως δήλωσαν, αποκαλύπτουν την εμπορευματοποίηση και την απάνθρωπη μεταχείριση γυναικών και κοριτσιών.

«Η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική εμβέλεια αυτών των φρικαλεοτήτων κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι τόσο σοβαρές, ώστε ορισμένες από αυτές ενδέχεται να πληρούν τα νομικά κριτήρια για να χαρακτηριστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», τονίζουν σε δήλωσή τους οι εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι ειδικοί τόνισαν πως από τις καταγγελίες που περιέχονται στα αρχεία, απαιτείται να γίνει μια ανεξάρτητη, διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα, ενώ πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω πώς διαπράττονται τέτοια εγκλήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένας νόμος που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, απαιτεί να δημοσιοποιηθούν όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν ωστόσο τις ανησυχίες τους σχετικά με «σοβαρές παραβάσεις συμμόρφωσης και κακοτεχνικές διαγραφές» που εξέθεσαν ευαίσθητες πληροφορίες για τα θύματα.

Σημειώνει πως πάνω από 1.200 θύματα ταυτοποιήθηκαν στα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Η απροθυμία να αποκαλυφθούν πλήρως οι πληροφορίες ή να διευρυνθούν οι έρευνες έχει προκαλέσει σε πολλούς επιζώντες επανατραυματισμό και τους έχει υποβάλει σε "θεσμική ψυχολογική βία"», επισημαίνουν οι εμπειρογνώμονες.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τους δεσμούς του Έπσταϊν με πολλούς επιφανείς ανθρώπους από τον χώρο της πολιτικής, των οικονομικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων – τόσο πριν όσο και μετά την ομολογία ενοχής του το 2008.

Πηγή: skai.gr

