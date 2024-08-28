Η ιρακινή δικαιοσύνη εξέδωσε χθες Τρίτη δυο εντάλματα σύλληψης, σε βάρος επιχειρηματία και πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου για τη φερόμενη εμπλοκή τους για την κλοπή ποσού 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εφορία.

Η υπόθεση, γνωστή στο Ιράκ με την ονομασία «η κλοπή του αιώνα», είχε κάνει πάταγο το 2022, όταν αποκαλύφθηκε στη χώρα που μαστίζεται από τη διαφθορά.

Ο βασικός κατηγορούμενος, που συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2022 καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, αλλά κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος και προσέφυγε στο εξωτερικό, είναι ο επιχειρηματίας Νουρ Ζουχάιρ. Δεν έχει παρουσιαστεί σε καμιά ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της δίκης του, που άρχισε στα μέσα Αυγούστου.

Χθες ποινικό δικαστήριο ειδικευμένο σε υποθέσεις διαφοράς «εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νουρ Ζουχάιρ και του Χάιθαμ αλ Τζουμπούρι, πρώην κυβερνητικού συμβούλου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής αναμένεται να δικαστούν περίπου 30 ύποπτοι. Τουλάχιστον 6 τελούν υπό κράτηση ή εν αναμονή έκδοσής τους στο Ιράκ, ανέφερε στις αρχές Αυγούστου κυβερνητική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφοράς.

Το φθινόπωρο, η Γενική Αρχή Φόρων, η ιρακινή εφορία, αποκάλυψε ότι εκλάπησαν 2,5 δισ. δολάρια, μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Αυγούστου του 2022, μέσω 247 επιταγών που εξαργυρώθηκαν από πέντε εταιρείες.

Τα χρήματα κατόπιν αναλήφθηκαν σε μετρητά από τους λογαριασμούς των εταιρειών αυτών, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν τραπεί σε φυγή στην πλειονότητά τους.

Ζουχάιρ

Ο Νουρ Ζουχάιρ αφέθηκε ελεύθερος τον Νοέμβριο του 2022, αφού επέστρεψε στο κράτος περίπου 125 εκατ. δολάρια και δεσμεύτηκε να επιστρέψει και το υπόλοιπο ποσό.

Η υπόθεση αυτή είναι «σκάνδαλο (...) το οποίο αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο επέτρεψε σε ανθρώπους όπως αυτός να διαφύγουν», τόνισε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ιρακινός σχολιαστής Χάμεντ αλ Σάγεντ.

«Η έξοδός του από τη φυλακή ενώ αντιμετώπιζε έρευνα ήταν απόδραση, με συνεργό το πολιτικό σύστημα στο κορυφαίο επίπεδο», πρόσθεσε.

Ο κ. Ζουχάιρ παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα συνέντευξη σε ιρακινό τηλεοπτικό δίκτυο χωρίς να αποκαλύψει πού βρίσκεται. Μέσα ενημέρωσης έκαναν κατόπιν λόγο για τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στον Λίβανο.

Οι αρχές αγνοούν πού βρίσκεται ο κ. Τζουμπούρι, ο οποίος αρχικά επέστρεψε 2,6 εκατ. δολάρια στην εφορία. «Εδώ και μήνες» σταμάτησε την αποπληρωμή των οφειλών του στο κράτος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο ιρακινό δικαστικό σύστημα υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ενώ η διαφθορά αποτελεί γάγγραινα στους κρατικούς θεσμούς και στη δημόσια διοίκηση στο Ιράκ, οι καταδίκες πολύ συχνά αφορούν κυρίως στελέχη μεσαίου επιπέδου ή απλούς εκτελεστές, με άλλα λόγια πολύ σπάνια καταδικάζονται πρόσωπα με σημαντικά αξιώματα.

