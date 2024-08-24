Ιράκ: Δυο δημοσιογράφοι νεκρές σε βομβαρδισμό εναντίον του PKK αποδιδόμενο στην Τουρκία

Δυο γυναίκες, μέλη της κουρδικής μειονότητας και δημοσιογράφοι, έχασαν τη ζωή τους και άνδρας τραυματίστηκε χθες Παρασκευή στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σε πλήγμα drone εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, αποδιδόμενο στον τουρκικό στρατό, που διεξάγει συχνά επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή στοχοποιώντας αυτονομιστές αντάρτες του PKK, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στην Άγκυρα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον βομβαρδισμό αυτόν, στον τομέα Σαγίντ Σαντέκ, στην αυτόνομη περιφέρεια Κουρδιστάν του βόρειου Ιράκ, διέψευσε πως επρόκειτο για τουρκική επιχείρηση: «δεν ήταν ο τουρκικός στρατός», διαβεβαίωσε.

Αξιωματούχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε απεναντίας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «drone που πιθανόν ανήκε στον τουρκικό στρατό βομβάρδισε όχημα που μετέφερε τις δημοσιογράφους» στον τομέα Σαγίντ Σαντέκ, ανατολικά από τη Σουλεϊμανίγια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ιρακινοί αξιωματούχοι διέψευσαν κατηγορηματικά ότι τα θύματα είχαν σχέση με το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ή μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται σε αυτό.

«Τα θύματα του αεροπορικού βομβαρδισμού (...) ήταν δυο δημοσιογράφοι, όχι μέλη ένοπλης οργάνωσης που εγείρει απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα όλης της χώρας ή της περιοχής», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κουρδιστάν, ο Κουμπάντ Ταλαμπανί, το κόμμα του οποίου ελέγχει τη Σουλεϊμανίγια.

Σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, καταδίκασε τον «αδικαιολόγητο φόνο» των δυο γυναικών και την «κατάφωρη παραβίαση της ιρακινής εθνικής κυριαρχίας».

«Οι δυο γυναίκες σκοτώθηκαν», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του παραρτήματος ένωσης ιρακινών δημοσιογράφων στη Σουλεϊμανίγια, ο Καρουάν Ανουάρ, μπροστά στο νεκροτομείο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο διευθυντής του κέντρου παραγωγών κουρδικών μέσων ενημέρωσης CHATR, ο Καμάλ Χάμα Ριντά, επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν δυο δημοσιογράφοι που εργάζονταν για τον οργανισμό του, η μια ιρακινή κούρδη από την επαρχία Σουλεϊμανίγια, η δεύτερη κούρδη από την Τουρκία.

Από την πλευρά της, η αντιτρομοκρατική η υπηρεσία της Αρμπίλ, της περιφερειακής πρωτεύουσας του Κουρδιστάν, έκανε λόγο για βομβαρδισμό «drone του τουρκικού στρατού εναντίον οχήματος μαχητών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν στην περιοχή Σαγίντ Σαντέκ».

«Αξιωματούχος του PKK, ο οδηγός του και μαχητής σκοτώθηκαν» στον βομβαρδισμό αυτόν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Άγκυρα επιβεβαιώνει μόνο κάποιους από τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει στο ιρακινό έδαφος. Διεξάγει συχνά χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του PKK στο βόρειο Ιράκ.

Οι αντάρτες του PKK έχουν βάσεις μετόπισθεν στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν εδώ και δεκαετίες· στην περιοχή βρίσκονται επίσης εγκατεστημένες τα τελευταία 25 χρόνια πολλές τουρκικές στρατιωτικές βάσεις.

Το κουρδικό ένοπλο αυτονομιστικό κίνημα, το οποίο διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Έπειτα από επίσκεψη τούρκων αξιωματούχων στο Ιράκ, η Βαγδάτη —διακριτικά— χαρακτήρισε τον Μάρτιο το PKK «απαγορευμένη οργάνωση».

Και, στα μέσα του Αυγούστου, η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, που προβλέπει ιδίως τη δημιουργία κοινών κέντρων διοίκησης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του PKK.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

