Πτήσεις ακυρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Καζάν στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν για λόγους ασφαλείας, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών ... δεν προσγειώνονται ούτε απογειώνονται πτήσεις στο αεροδρόμιο από τις 7 π.μ. ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε η Rosaviatsia, σύμφωνα με το TASS.

Εξάλλου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο κυβερνήτης του Ροστόφ Βασίλι Γκολούμποφ, χωρίς ωστόσο να κάνουν λόγο για επίθεση σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων.

Το κανάλι Baza του Telegram, που θεωρείται πως συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε ότι τρεις δεξαμενές καίγονται σε αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Καμένσκι της περιφέρειας του Ροστόφ αφού δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν στην περιοχή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται μεγάλες δεξαμενές να καίγονται μέσα στη νύκτα. Το Ρόιτερς σημειώνει πως ήταν σε θέση να αναγνωρίσει την τοποθεσία ενός από τα βίντεο ως την περιοχή Καμένσκι της περιφέρειας του Ροστόφ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από την Ουκρανία.

Ukrainian forces struck the Atlas oil plant in the Kamensky district, Rostov region, in Russia. At least two oil tanks are burning and more are about to be affected.



The local Russian regime authorities fear a similar scenario as in Proletarsk, where the fire is still raging. pic.twitter.com/62E7zOmN1a — (((Tendar))) (@Tendar) August 28, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.