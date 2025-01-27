Την ώρα που τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας φαίνεται να έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την πρώτη γραμμή στη Ρωσία, αφού υπέστησαν μεγάλες απώλειες, Ουκρανοί στρατιώτες αποκαλύπτουν αξιοσημείωτες λεπτομέρειες για το πώς πολεμούν οι Βορειοκορεάτες από τότε που έφτασαν στο πεδίο της μάχης στη ρωσική περιοχή Κουρσκ τον περασμένο μήνα.

Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας φαίνεται να έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την πρώτη γραμμή στη Ρωσία, αφού υπέστησαν μεγάλες απώλειες, δήλωσε στο Sky News ένας διοικητής των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο διοικητής, ο οποίος ακούει στην κωδική ονομασία «Puls», είπε ότι οι άνδρες του Κιμ Γιονγκ Ουν πιθανότατα είτε μελετούν τα λάθη τους, είτε φροντίζουν τους τραυματίες τους είτε περιμένουν ενισχύσεις.

«Νομίζω ότι θα επιστρέψουν σύντομα», είπε, μιλώντας σε μυστική βάση στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Διαβάστε μερικές από τις τακτικές που ακολουθούν όπως τις αποκαλύπτουν οι Ουκρανοί στρατιώτες:

- Οι Βορειοκορεάτες δεν έχουν επίγνωση της λειτουργίας των drones και του πυροβολικού. Οι στρατιώτες επιτίθενται πεζοί «όπως στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» σε ομάδες των 20, των 40 ή ακόμα και 60 ανδρών, κάνοντας τους εαυτούς τους εύκολους στόχους».

- «Πλύση εγκεφάλου» που σημαίνει ότι συνεχίζουν να προελαύνουν παρά το γεγονός ότι βρίσκονται υπό ουκρανικά πυρά και με συντρόφους να σκοτώνονται και να τραυματίζονται γύρω τους

- Επιθυμία να αφαιρεθούν τα στοιχεία της παρουσίας τους από την εμπόλεμη ζώνη, με τους Βορειοκορεάτες με λευκά κράνη να προσπαθούν να ανακτήσουν τους τραυματίες και τους νεκρούς

- Αρνούνται να συλληφθούν ζωντανοί, με τους Ουκρανούς στρατιώτες να ισχυρίζονται ότι έχουν δει τους Βορειοκορεάτες να ανατινάζονται με χειροβομβίδες όταν δουν ότι κινδυνεύουν να συλληφθούν. Ο «Puls» ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ένας Βορειοκορεάτης ακούστηκε να φωνάζει «Για τον στρατηγό Κιμ Γιονγκ Ουν» πριν αυτοκτονήσει.

- Ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των δυνάμεων της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας λόγω του γλωσσικού φραγμού. Ένας στρατιώτης ισχυρίστηκε ότι σε μία περίπτωση Βορειοκορεάτες στόχευσαν κατά λάθος ρωσικές θέσεις. Είπε επίσης ότι οι Βορειοκοεάτες θα εισβάλουν στις ουκρανικές θέσεις, θα υποστούν απώλειες, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα θα αποτύχουν στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν τα κέρδη.

- Καλύτερο κιτ από πολλούς Ρώσους, συμπεριλαμβανομένων τουφεκιών και στολής, αλλά έλλειψη βαριάς εξάρτυσης, με τους Βορειοκορεάτες να κινούνται μόνο με τα πόδια και να χρησιμοποιούν αυτοκινητάκια του γκολφ για τη μεταφορά πυρομαχικών.

«Ήταν όλοι ξυρισμένοι και τέλεια περιποιημένοι, σαν μοντέλα», είπε ο Puls.

«Όλοι - χωρίς γένια, απεριποίητα μαλλιά ή φαλακρό κεφάλι... Ήταν επίσης δύσκολο να προσδιοριστεί η ηλικία τους. Έμοιαζαν όλοι μεταξύ 25 και 35 ετών, ίσως μέχρι και 40.»

Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της λένε ότι η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 11.000 στρατιώτες για να συμμετάσχουν στον πόλεμο της Ρωσίας, εστιάζοντας στην ενίσχυση του πεζικού στην περιοχή του Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.