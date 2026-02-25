Λογαριασμός
KLM: Προληπτική παύση πτήσεων από το Άμστερνταμ στο Τελ Αβίβ, από 1η Μαρτίου

Ο ολλανδική αεροπορική εταιρεία δεν παίρνει κανένα ρίσκο, την ώρα που πλησιάζει η «ώρα της κρίσης» και της πιθανής επέμβασης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή 

KLM

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι, για εμπορικούς και επιχειρησιακούς λόγους, δεν είναι δυνατό να εκτελεί πτήσεις από το Άμστερνταμ προς το Τελ Αβίβ από την 1η Μαρτίου και αναστέλλει την αεροπορική διαστηριότητα μέχρι νεοτέρας.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε λόγω της «εμπύρετης» κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της επικείμενης επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, παρά τις παράλληλες διπλωματικές ενέργειες για την αποφυγή των εχθροπραξιών.   

Η συγκεκριμένη εταιρεία συνηθίζει να διακόπτει τη σύνδεση όταν το θερμόμετρο στην περιοχή ανεβαίνει.

