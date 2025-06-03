Ελεονώρα Μελέτη: Η τρυφερή κίνηση της κόρης της κάθε φορά που φεύγει για Βρυξέλλες

Σχεδόν έναν χρόνι τώρα η ζωή της Ελεονώρας Μελέτη μοιράζεται ανάμεσα στην Αθήνα και το εξωτερικό, κατά κύριο λόγο τις Βρυξέλλες. Αλλά όχι μόνο την πρωτεύουσα του Βελγίου και έδρα του ευρωκοινοβουλίου.

Ο νέος ρόλος της παρουσιάστριας στην Ευρωβουλή την οδηγεί συχνά πυκνά σε διάφορα ταξίδια στο εξωτειρκό στα πλαίσια των δράσεων του Ευρωκοινοβουλίου και των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως Ευρωβουλευτής. Όλο αυτό δεν άλλαξε φυσικά μόνο τη δική της ζωή και καθημερινότητα, αλλά άλλαξε και τη ζωή όλης της οικογένειας,, της κόρης της Αλεξάδνρας και του συζύγου της Θοδωρή Μαροσούλη που φυσικά στη στηρίζουν σε όλες τις αποφάσεις της.

Και μπορεί η Ελεονώρα πραγματικά να απολαμβάνει ιδιαίτερα τις δράσεις που κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο και να ονειρεύεται τις αλλαγές στις οποίες βάζει και η ίδια το λιθαράκι της αλλά σίγουρα κάθε φορά που φεύγει από την Ελλάδα αφήνοντας πίσω το κοριτσάκι της και τον άντρα της δεν είναι εύκολο για εκείνη,

Η Αλεξάνδρα της όμως έχει βρει έναν τρόπο να της κάνει τον αποχαιρετισμό κάπως πιο "εύκολο". Της κρύβει στη βαλίτσα της πάντα μια φωτογραφία της για να μην της λείπει!

Και τη στολίζει με βραχιολάκια που είναι δικά της για να τα έχει πάντα πάνω της!

