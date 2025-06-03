Big Brother: Δάκρυα, εντάσεις και ένας διαφορετικός αγώνας δρόμου για τον αρχηγό - Δείτε το trailer

Η αποχώρηση του Γιάννη Λορένζο Κύρτση από το live της Κυριακής βύθισε στη θλίψη το σπίτι. Όσα ακολούθησαν θα τα παρακολουθήσουμε απόψε, Τρίτη 03 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ!

Η Ζωή Ασουμανάκη νιώθει πολύ καταβεβλημένη μετά από την αποχώρηση του Γιάννη και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Δεν είναι όμως η μόνη, τόσο η Μαρικέλλυ όσο και η Αργυρώ Κατσιγαράκη έχουν στεναχωρηθεί ιδιαίτερα από αυτή την εξέλιξη.

Μπορεί η Αργυρώ να ήταν ένα από τα άτομα που τον ψήφισαν, ωστόσο δεν περίμενε ποτέ πως θα έφευγε και δεν μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό της που με κάποιο τρόπο συνέβαλλε σε αυτό. Μετά από δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας η Αργυρώ περνάει στην επίθεση και αποδέκτες δεν είναι άλλοι από τη Ζωή, τη Φένια Νικολαΐδη και τον KAS!

O KAS από την άλλη πλευρά δεν θέλει να ακούει να ανακυκλώνεται συνέχεια στις συζητήσεις το λάθος του και το συζητάει με τον Χρήστο Ντεντόπουλο! Ο αγρότης δείχνει να τον καταλαβαίνει και επιμένει στην άποψή του πως ο Dada δεν έχει φερθεί σωστά!

Μέσα στις νέες αντιπαραθέσεις που αναδύονται, έρχεται η δοκιμασία για την ανάδειξη του αρχηγού να φέρει ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση!

Πόσο καλά μπορούν να… συρθούν οι συγκάτοικοι; Ένας διαφορετικός αγώνας δρόμου ξεκινά επάνω στο γκαζόν και νικητής μπορεί να είναι μόνο ένας! Ποιος θα πάρει τη νίκη μαζί με όλα τα πλεονεκτήματα που τη συνοδεύουν;

Όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER προβάλλονται σε αληθινό χρόνο μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Η Αργυρώ μετανιωμένη που ψήφισε τον Γιάννη:

Η Αργυρώ ζητάει εξηγήσεις από τον Dada:

Nancy: «Δεν μπορώ να κάτσω με αυτά τα άτομα»:

Ζωή: «Αν με αφήσεις μόνη μου θα πεθάνω από ασιτία!»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.