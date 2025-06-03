Οι στίχοι του «Give Me Love» της Miley Cyrus αφηγούνται μια δυστοπική ιστορία αγάπης

Η Miley Cyrus είναι ερωτευμένη, και χρειάστηκε να περάσει από την κόλαση για να φτάσει εκεί. Στις 30 Μαΐου, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο της άλμπουμ Something Beautiful, το οποίο ολοκληρώνεται με μια ρομαντική μπαλάντα, το “Give Me Love”.

Ίσως το “Give Me Love” να είναι το πιο ποιητικό τραγούδι που έχει γράψει ποτέ η Cyrus, περιγράφοντας ένα ουτοπικό όραμα πάνω σε ντελικάτα κιθαριστικά και ορχηστρικά στοιχεία. «Φαντάζομαι έναν τόπο στην αυγή της δημιουργίας, μια πόλη που ζωγραφίζουμε στο σκοτάδι», τραγουδά στην αρχή. Όμως αυτός ο παράδεισος σύντομα μεταμορφώνεται. «Υπάρχει ένας πύργος φτιαγμένος από πονηρό, απρεπές πειρασμό», συνεχίζει. «Πίσω από την κουρτίνα, σε περιμένει ο τρόμος».

Κι όμως, ακόμη και μέσα σ’ αυτό το δυστοπικό σκηνικό, η αγάπη καταφέρνει να επιβιώσει. «Με καταβροχθίζει το στόμα ενός τέρατος, ενώ φωνάζω το όνομά σου χωρίς φόβο», καταλήγει, απλώνοντας μεταφορικά το χέρι της προς τον αγαπημένο της.

