Γάζα: Τέσσερις νεκροί από νέα ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιους στη Γάζα την Πέμπτη, όπως δήλωσαν σήμερα Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, στο οποίο τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι, δήλωσαν τοπικοί υγειονομικοί. Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι στόχευσε μαχητές που μετέφεραν πυρομαχικά, οι οποίοι, όπως είπε, αποτελούσαν απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Τρεις άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός διασώστη, σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό πλήγμα στο Μαγκάζι, έναν παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα στην κεντρική Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας. Ο στρατός του Ισραήλ δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα πλήγματα στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Δεν υπάρχει μηχανισμός για την επιβολή της κατάπαυσης του πυρός. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες και περισσότεροι από 780 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, τη μεγαλύτερη ιατρική εγκατάσταση της περιοχής, συγγενείς στάθηκαν ανάμεσα σε πενθούντες που συγκεντρώθηκαν για να θάψουν πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, που σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε πόλη της βόρειας Γάζας.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, καμία ανακωχή, τίποτα απολύτως», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπαλούσα, συγγενής ενός εκ των θυμάτων. «Δεν υπάρχει ασφάλεια σε καμία περιοχή».

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα.

Πηγή: skai.gr

