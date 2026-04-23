Νέα πρόταση του Πακιστάν για άνοιγμα του Ορμούζ με αντάλλαγμα μερική άρση κυρώσεων

Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον περιορισμό του οικονομικού αντίκτυπου με την πακιστανική κυβέρνηση να καταθέτει νέα πρόταση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το Al Arabiya.

Σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο, το σχέδιο προβλέπει ότι το Ιράν θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση από το Στενό, με αντάλλαγμα τη μερική άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι επικρατεί «συγκρατημένη αισιοδοξία» στο Πακιστάν για την πρόταση, με τη χώρα να έχει αναλάβει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση από την ιρανική πλευρά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.