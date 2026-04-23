Νέο «ρεσάλτο» των ΗΠΑ σε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν και υπόκειται σε κυρώσεις - Δείτε βίντεο

Το υπουργείο Πολέμου σημείωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να αναχαιτίζει πλοία που είναι ύποπτα ότι «παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν»

Σε νέο «ρεσάλτο» σε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν προχώρησαν οι Αμερικανοί σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν θαλάσσια παρεμπόδιση και επιβίβαση με στο πλοίο M/T Majestic X, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό», αναφέρει στη δήλωσή του στο X.

Το υπουργείο Πολέμου σημείωσε επίσης, ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να αναχαιτίζει πλοία που είναι ύποπτα ότι «παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν».

