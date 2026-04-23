Σε νέο «ρεσάλτο» σε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν προχώρησαν οι Αμερικανοί σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν θαλάσσια παρεμπόδιση και επιβίβαση με στο πλοίο M/T Majestic X, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό», αναφέρει στη δήλωσή του στο X.

Το υπουργείο Πολέμου σημείωσε επίσης, ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να αναχαιτίζει πλοία που είναι ύποπτα ότι «παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν».

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.