Κλιμακώνονται τα χτυπήματα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα - Πυρά με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε σήμερα νέα φονικά πλήγματα και συγκρούστηκε με μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ αντήλλαξε διασυνοριακά πυρά με τη Χεζμπολάχ στον γειτονικό Λίβανο.

Την ώρα που ο πόλεμος στη Γάζα εισέρχεται αύριο στον δέκατο μήνα του, οι διπλωματικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός και μιας απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με το Ισραήλ να ανακοινώνει την αποστολή την επόμενη εβδομάδα μιας αντιπροσωπείας για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τους Καταριανούς μεσολαβητές.

Ο πόλεμος ξεκίνησε από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η οποία οδήγησε στον θάνατο 1.195 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με ένα απολογισμό του AFP βάσει επίσημων στοιχείων. Εκ των 251 ανθρώπων που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 116 παραμένουν όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων 42 είναι νεκροί.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στον παλαιστινιακό θύλακα, η οποία έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 38.098 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Τις τελευταίες 48 ώρες, τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον θύλακα, όπου τελούν υπό πολιορκία περίπου 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι, σε συνθήκες που κρίνονται «καταστροφικές» από τον ΟΗΕ. Υπάρχει έλλειψη σε νερό και τρόφιμα, το 80% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί και πολλοί άνθρωποι, μεταξύ τους παιδιά, έχουν πεθάνει από υποσιτισμό, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Σήμερα, διασώστες έκαναν λόγο για 10 νεκρούς, εκ των οποίων τρεις ντόπιους δημοσιογράφους σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον μιας κατοικίας στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ένας τέταρτος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Χαμάς.

«Κοιμόμασταν όταν ξαφνικά το σπίτι μας βομβαρδίστηκε. Συντρίμμια έπεσαν πάνω μας», αφηγήθηκε ο Μοχάμεντ Άμπου Μαραχίλ, μετά την επίθεση στη Νουσεϊράτ, όπου διασώστες με τη βοήθεια κατοίκων ανέσυραν πτώματα από τα χαλάσματα.

Την ίδια ώρα, οι μάχες συνεχίζονται στη Σουζαΐγια, ένα προάστιο στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου στρατιώτες διεξάγουν μια χερσαία επιχείρηση με τη συνδρομή της πολεμικής αεροπορίας από την 27η Ιουνίου.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «τρομοκρατικά μέλη της Χαμάς εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών» στη Σουζαΐγια κι έκανε λόγο για «καταστροφή όπλων και υποδομών», μεταξύ άλλων σηράγγων, κατηγορώντας «τον εχθρό ότι επιδιώκει να εγκαταστήσει μία βάση» στη συνοικία.

Μάχες διεξάγονται επίσης στη Ράφα (νότια), όπου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό «εξουδετερώθηκαν τρομοκρατικοί πυρήνες», «καταστράφηκαν πολλές σήραγγες και κατασχέθηκαν όπλα» με τη βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) επιβεβαίωσε ότι δύο υπάλληλοί της σκοτώθηκαν στο αλ-Μπουρέιτζ (κεντρικά), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Η διεθνής κοινότητα εκφράζει φόβους για μια επέκταση του πολέμου στον Λίβανο, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ, κάθε φορά που εντείνονται οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σήμερα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εκτόξευσε «μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά εναντίον ενός στρατιωτικού χώρου» στο Μπέιτ Χιλέλ, στο βόρειο Ισραήλ.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, με τον στρατό να κάνει λόγο για «την αναχαίτιση ενός ύποπτου αεροπορικού στόχου». Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε «τρομοκρατικούς στόχους» στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

