18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

«Ο Ερντογάν έρχεται πάντα στο Βερολίνο όταν τα πράγματα δεν είναι βολικά. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια έντονη συζήτηση στη Γερμανία. Το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ συγκυβερνά με το φασιστικό ΜΗΡ, το οποίο θεωρείται κοινοβουλευτικός βραχίονας των Γκρίζων Λύκων». Αυτά δηλώνει αξιωματούχος από τις αρχές ασφαλείας του Βερολίνου στην εφημερίδα Tagesspiegel με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο, για να δει από κοντά την ομάδα της χώρας του να αγωνίζεται απέναντι στην Ολλανδία.



Το κλίμα είναι ήδη ηλεκτρισμένο. Προηγήθηκε ο σάλος από τον εθνικιστικό χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων του παίκτη της Εθνικής Τουρκίας Μερίχ Ντεμιράλ στο προηγούμενο παιχνίδι με την Αυστρία. Ακολούθησε ένα έντονο διπλωματικό επεισόδιο με εκατέρωθεν κλήσεις πρέσβεων για εξηγήσεις σε Άγκυρα και Βερολίνο, έπειτα ο αποκλεισμός του Ντεμιράλ για δύο αγώνες στο Euro από την UEFA. Αλλά και οι δηλώσεις Ερντογάν για τον «αετό» στη γερμανική σημαία ή τον γαλλικό «κόκορα», το σύμβολο των «Μπλε», που δεν φαίνεται να προβληματίζουν κανέναν.

Σολτς: Χαίρομαι που έρχεται ο Ερντογάν

«Χαίρομαι που έρχεται ο Ερντογάν στο Βερολίνο για να δει ποδόσφαιρο» σχολίασε λιτά ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, σε μια εμφανή προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι από τη νέα ένταση στις διμερείς σχέσεις τις τελευταίες μέρες. Δεν αναμένεται όμως, όπως είπε, συνάντηση με τον Ερντογάν γιατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. «Εκτός αν βρεθούμε στο ίδιο παιχνίδι» ανέφερε χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι ο καγκελάριος αυτές τις μέρες συναντάται, με αφορμή το Eurο, με αρκετούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις εξέδρες των γερμανικών γηπέδων.



«Καλή διαμονή στο Βερολίνο» του εύχεται και ο πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της βουλής Λαρς Καστελούτσι από τους Σοσιαλδημοκράτες, λέγοντας ότι η ιδεολογική φόρτιση του ποδοσφαίρου είναι αντίθετη με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.



Ο Γιόχαν Βάντεπουλ, αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών ανέφερε ότι η Τουρκία «είναι και παραμένει από της σημαντικότερους εταίρους της Γερμανίας», όμως αντίστοιχες χειρονομίες δεν έχουν θέση στα γήπεδα. Κατά την εκτίμησή του η γερμανική κυβέρνηση επενδύει ελάχιστα στην Τουρκία και η αυριανή επίσκεψη θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για αλλαγή πορείας.

Μέτρα ασφαλείας και διαδηλώσεις

Στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου ζουν περίπου 200.000 άνθρωποι τουρκικής καταγωγής, οι αρχές έχουν αλλάξει ήδη το σχέδιο ασφαλείας, μετά την είδηση της άφιξης του Τούρκου προέδρου στη χώρα. Έτσι κι αλλιώς o ποδοσφαιρικός αγώνας της Τουρκίας εναντίον της Ολλανδίας στο Ολυμπιακό Στάδιο των 75.000 θέσεων αποτελούσε από μόνο του εγχείρημα υψηλών ρίσκων για τις αρχές ασφαλείας. Όπως και η κατάσταση στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας, με τα αναρίθμητα τουρκικά καφέ και εστιατόρια της γερμανικής πρωτεύουσας να προετοιμάζονται ήδη πυρετωδώς για την αναμέτρηση που θα κρίνει μια θέση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.



Η άφιξη του Ερντογάν ανεβάζει στο κόκκινο τον συναγερμό, δεδομένου ότι αναμένονται και σποραδικές διαδηλώσεις: φιλοπαλαιστινιακές, φιλοκουρδικές, ενδεχομένως πορείες ή αυτοκινητοπομπές υποστηρικτών των Γκρίζων Λύκων.



Την ίδια ώρα έντονη είναι και η ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι όταν ακουστεί ο τουρκικός εθνικός ύμνος στο Ολυμπιακό Στάδιο, με Τούρκους χούλιγκαν να καλούν τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο να σχηματίσουν το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων, το οποίο οι ίδιοι θεωρούν απλώς σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.