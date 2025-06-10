Φινλανδία: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος φέρεται να παραβίασε σήμερα τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στο Ελσίνκι.

Έρευνα έχει ξεκινήσει από τη Φινλαδική Συνοριοφυλακή, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αντίι Χάκανεν.

Η Φινλανδία είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι δύο ρωσικά αεροσκάφη φέρονται να παραβίασαν τον εναέριο χώρο της στις 23 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

