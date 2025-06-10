Ένα 10ο θύμα της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο στην αυστριακή πόλη Γκρατς υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung και το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ είχε δηλώσει νωρίτερα πως έξι γυναίκες και τρεις άνδρες είναι τα θύματα της τραγωδίας που σημειώθηκε σήμερα. Νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης ο οποίος αυτοκτόνησε. Παράλληλα, είχε τονίσει ότι κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και ότι ο μακελάρης έδρασε μόνος του.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο 21χρονος, ο δράστης της επίθεσης είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Η αυστριακή εφημερίδα αναφέρει ότι η αστυνομία βρήκε το σημείωμα στο σπίτι του δράστη, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε νωρίτερα στο σχολείο, όπου προηγουμένως σκότωσε και τραυμάτισε ανθρώπους.

Ο 21χρονος, κάτοικος Γκρατς, είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο, από το οποίο ωστόσο δεν αποφοίτησε ποτέ, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σχετικά με την πορεία των ερευνών ανέφερε νωρίτερα ότι ο ύποπτος ήταν ένας 21χρονος Αυστριακός υπήκοος, ο οποίος χρησιμοποίησε δύο όπλα τα οποία πιθανότατα κατείχε νόμιμα ενώ δεν είχε και προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η πρώτη ειδοποίηση έφθασε στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) και ότι στο σχολείο επιχείρησαν περισσότερα από 300 άτομα, ανάμεσά τους και 65 στελέχη των ειδικών δυνάμεων της ομάδας Cobra. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικές δυνάμεις έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο εντός 17 λεπτών και δημιούργησαν την απαραίτητη «αλυσίδα διάσωσης» προκειμένου να εκκενωθεί ο χώρος και να έχουν άμεση πρόσβαση τα σωστικά συνεργεία και τα ασθενοφόρα. Ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε άμεσα 160 μέλη και 65 ασθενοφόρα, ενώ ειδικοί ψυχολόγοι βρίσκονται με μαθητές και γονείς οι οποίοι έχουν υποστεί σοκ.

«Η επίθεση δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα πρόληψης για τα σχολεία και τους γονείς. Πρέπει αυτά τα μέτρα να τα εμβαθύνουμε και να τα διευρύνουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ενώ την ίδια ώρα ανοίγει η συζήτηση και σχετικά με τη νομοθεσία περί οπλοκατοχής, η οποία στην Αυστρία είναι από τις πλέον φιλελεύθερες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα περίπου 30 στους 100 πολίτες να είναι νομίμως οπλισμένοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ήταν πρώην μαθητής του σχολείου που δεν αποφοίτησε όμως από αυτό. «Όλα τα άλλα, και πολλά πράγματα για τα οποία έχουν γίνει εικασίες αυτή τη στιγμή, είναι απλώς εικασίες», λέει, προσθέτοντας ότι όλα αποτελούν πλέον μέρος μιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 21χρονος αφότου άνοιξε πυρ αυτοκτόνησε όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Οι μονάδες της αυστριακής αστυνομίας βρήκαν τη σορό του στις τουαλέτες του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις της αυστριακής αστυνομίας COBRA.

According to survivors of the shooting spree in #Graz the suspect is said to be former student Samuel Haider. The self-proclaimed gun fanatic tried to join the mercenary group "Wagner" through a recruitment agency in Serbia in 2023, but was rejected for unspecified reasons.… pic.twitter.com/uQCgNfUogi — Saddam Hussain (@SaddamShah52) June 10, 2025

Τριήμερο πένθος

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μια μαύρη μέρα στην ιστορία της χώρας μας», χαρακτηρίζοντας την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Γκρατς «μια εθνική στρατηγική που μας σόκαρε βαθιά όλους». Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του σε όλους τους πληγέντες, λέγοντας ότι τον άφησε «άφωνο» το γεγονός ότι ένα σχολείο, που προοριζόταν να είναι ένας ασφαλής χώρος για όλους, «κλονίστηκε από μια τέτοια πράξη βίας».

Επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να τηρηθεί εθνικό λεπτό σιγής στις 10 π.μ. την Τετάρτη, ακολουθούμενο από τριήμερο εθνικό πένθος.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της πολιτείας Μάριο Κούνασεκ, ακολουθώντας τον Στόκερ, απέτισε φόρο τιμής σε όλους τους πληγέντες, επιβεβαιώνοντας τα σχέδια για ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Η Αυστρία θα τηρήσει επίσης ενός λεπτού σιγή σε εθνικό επίπεδο την Τετάρτη, στις 10 π.μ.

Ένα βίντεο με τους ειδικούς κομάντο στο σχολείο του Γκρατς στην Αυστρία κατά την εκκένωση του σχολείου μετά τον θάνατο 8 ατόμων σε πυροβολισμούς και τον τραυματισμό πολλών άλλων.#Amoklauf #Schule#Österreich#Tote #Spezialkommando #Großeinsatz #Graz#School #shooting… pic.twitter.com/Y6Y8MshgXO — Politics World Wide Web (@PoliticsWWWeb) June 10, 2025

Συλλυπητήρια από τους Ευρωπαίους ηγέτες

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και την αλληλεγγύη τους προς τον αυστριακό λαό την τελευταία ώρα, συμπεριλαμβανομένων πρωθυπουργών και προέδρων των γειτονικών χωρών της Αυστρίας και άλλων χωρών της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η είδηση ​​για τους πυροβολισμούς στο Γκρατς «χτυπάει την καρδιά μας».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους», έγραψε στο X.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε: «Είμαι τρομοκρατημένος από την είδηση ​​για τους πυροβολισμούς σε σχολείο στο Γκρατς. Μια παράλογη πράξη βίας σε ένα μέρος όπου τα παιδιά θα έπρεπε να αισθάνονται ασφαλή και προστατευμένα. Οι σκέψεις μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε: «Φρικτά νέα από το Γκρατς. Οι σκέψεις μας είναι με τους Αυστριακούς φίλους και γείτονές μας και θρηνούμε μαζί τους.»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Καγκελάριο @_CStocker και στον λαό της Αυστρίας μετά την τραγική επίθεση σε σχολείο στο Γκρατς. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων!»

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε: «Συγκλονίστηκα βαθιά από την τραγική είδηση ​​της επίθεσης στο σχολείο στο Γκρατς. Είναι απίστευτα οδυνηρό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο — ειδικά σε ένα μέρος που συμβολίζει την ασφάλεια. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια εκφράζονται σε όλους τους αγαπημένους τους».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση ​​της επίθεσης με πυροβολισμούς στο σχολείο στο Γκρατς. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους πληγέντες. Εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό της Αυστρίας»

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Nicusor Dan είπε: «Τα συλλυπητήριά μου Πρόεδρε @vanderbellen μετά την σοκαριστική επίθεση σε σχολείο στο Γκρατς, με τόσους πολλούς μαθητές νεκρούς και τραυματίες. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους και τον λαό της Αυστρίας σε αυτές τις τραγικές στιγμές».

