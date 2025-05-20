Χιλή: Εκκενώθηκε το προεδρικό μέγαρο λόγω έντονης οσμής αερίου

Το προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα και άλλα κτίρια στην πρωτεύουσα της Χιλής εκκενώθηκαν σήμερα λόγω έντονης οσμής αερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες και αναρτήσεις που δημοσιεύονται σε κοινωνικά δίκτυα.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, αφού εγκατέλειψαν το προεδρικό μέγαρο της Χιλής και γειτονικά κτίρια. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι διερευνούν το περιστατικό, χωρίς ακόμη να έχουν εντοπίσει την αιτία.

Η αστυνομική διεύθυνση του Σαντιάγο επιβεβαίωσε πως έλαβε κλήσεις για έντονη οσμή αερίου σε διάφορα σημεία στο κέντρο της χιλιανής πρωτεύουσας.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση για αποφυγή των μετακινήσεων στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που εστιάζουν σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες υποδομές υψηλής προτεραιότητας.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σαντιάγο, Πιερό Ταρδίτο Αγκιλέρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως σε μετρήσεις που έγιναν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας δεν καταγράφηκαν «επικίνδυνα ή μη φυσιολογικά επίπεδα».

«Καλούμε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να επιστρέψουν στην καθημερινή τους ρουτίνα», ήταν το μήνυμα που έστειλε. Εκτίμησε ότι η οσμή θα εξαλειφθεί τις επόμενες ώρες, χωρίς όμως να έχει εντοπιστεί η προέλευσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

