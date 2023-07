Ιαπωνία: Συνελήφθη γυναίκα για τον αποκεφαλισμό 62χρονου – Οι γονείς της έκρυβαν το κεφάλι του θύματος σπίτι τους

Η Αστυνομία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε μια γυναίκα και τους γονείς της σε μια περίεργη υπόθεση αποκεφαλισμού. Η σύλληψη έγινε τρεις εβδομάδες μετά την ανεύρεση ενός ακέφαλου σώματος σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Mετά από εντατικές έρευνες της αστυνομίας το κρανίο του θύματος βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας των υπόπτων.

Japanese police said they arrested a woman and her parents in a bizarre beheading case in Japan's northern city of Sapporo, where a headless man was found in a hotel room three weeks ago. The head of the victim has been missing since then. https://t.co/tVoyBKXsi4