Σύνοδο για την Ουκρανία συγκαλεί η Βρετανία

«Είσαι ένας σκληρός διαπραγματευτής και δεν είμαι σίγουρος ότι μου αρέσει αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ λίγο μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο. Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών είχε σχετικά μια θετική έκβαση για τη βρετανική πλευρά, όπως αναλύουν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.



Παρά τις αναλύσεις όμως και τη συγκεκριμένη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ο Βρετανός πρωθυπουργός μοιάζει να μην κατάφερε να εξασφαλίσει τις κατάλληλες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, ζήτημα το οποία η Ευρώπη, αλλά και ο Στάρμερ προσωπικά, έχουν θέσει ως αναγκαία προϋπόθεση σχετικά με την Ουκρανία. «Δέχομαι ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να κάνουν περισσότερα, και αυτό σημαίνει στις δυνατότητες, στον συντονισμό και στις δαπάνες», τόνισε ο Στάρμερ κατά την επίσκεψη.

Τουλάχιστον 18 Ευρωπαίοι ηγέτες στο ίδιο τραπέζι

Την Κυριακή 2 Μαρτίου, λοιπόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός θέλει να πετύχει ακριβώς αυτό, την καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία εντός της Ευρώπης για μια «ισχυρή και διαρκή συμφωνία που θα προσφέρει μια μόνιμη ειρήνη στα ευρωπαϊκά εδάφη».



Όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί το πρωθυπουργικό γραφείο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ θα συγκαλέσει σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών και αναμένεται να παρευρεθούν τουλάχιστον 18 αξιωματούχοι.



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πριν από τη σύνοδο ο Στάρμερ θα προεδρεύσει μιας πρωινής επικοινωνίας με τις χώρες της Βαλτικής πριν καλέσει τον πρόεδρο Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ θα πραγματοποιήσει τετ α τετ συνάντηση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.



Στη σύνοδο αυτή αναμένεται να εμφανιστεί και ο απερχόμενος καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ενώ πρόσκληση έχει σταλεί και στην Τουρκία.



Στόχος, το συνέδριο να «προωθήσει» τη δράση για την Ουκρανία και την ασφάλεια, ενώ Στάρμερ και Μακρόν θα ενημερώσουν τους άλλους αρχηγούς για όσα συζητήθηκαν στον Λευκό Οίκο. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει απαιτήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη για την ασφάλεια στην ήπειρο.



Η συνάντηση της Κυριακής σχολιάζεται ως μια συνέχεια της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας διχάστηκαν όσον αφορά την ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, όταν και αν τελικά επιτευχθεί κάποια συμφωνία ειρήνης.

