Ο Ζελένσκι σχεδιάζει να συζητήσει με τον Κιθ Κέλογκ τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα της συνάντησης και για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας

Βολοντίμιρ Ζελένσκι πορτρέτο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα της συνάντησης, καθώς και για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

