Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η ηγεσία των ΗΠΑ πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί πάνω από τρεισήμισι χρόνια.

«Το κύριο στοιχείο για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη είναι να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας και η ηγεσία των ΗΠΑ να παραμείνει ενεργή και ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά από συνομιλίες στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ο Ερντογάν πρότεινε διαφορετικές μορφές συνομιλιών «και είναι σημαντικό για εμάς ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παρέχει την απαραίτητη πλατφόρμα».

