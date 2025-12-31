Η ατόλη Κιριτιμάτι στην Ωκεανία - γνωστή και ως Νησί των Χριστουγέννων - υποδέχθηκε επίσημα το 2026.

Η ατόλη ανήκει στη Δημοκρατία του Κιριμπάτι, μια νησιωτική χώρα που συμπεριλαμβάνει 33 νησιά.

Άλλες περιοχές του Κιριμπάτι, θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά τις επόμενες ώρες.

2026 Is Amongst Us

Happy New Year Kiribati 🇰🇮

It's Midnight In The Pacific!pic.twitter.com/2Fuv1qfMLc — Nashe 🇾🇪🏴‍☠️🟣 Carling Double Trouble 🏆🏆 (@TmCiteilife) December 31, 2025

Το Κιριτιμάτι γιόρτασε το νέο έτος στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Πρωτεύουσα του Κιριμπάτι είναι η ατόλη Ταράουα πάνω στην οποία βρίσκεται η πόλη Μπαϊρίκι.

Κιριτιμάτι - Από NASA - http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=8262, Κοινό Κτήμα, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=326451

Το Κιριτιμάτι περιέχει και αρκετές μικρότερες νησίδες. Το Νησί Κουκ έχει μέγεθος 0,19 χλμ² και μια μεγάλη αποικία θαλασσοπουλιών. Άλλα νησιά είναι τα Μότου Ουπούα (> 0,19 χλμ²), Νγκαοντεταάκε (0,27 χλμ²), και Μότου Ταμπού (0,035 χλμ²). Το Κιριτιμάτι ανακαλύφθηκε από Ευρωπαίους στις 24 Δεκεμβρίου 1777 από τον Καπετάνιο Τζέιμς Κουκ.

