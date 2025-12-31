Η ατόλη Κιριτιμάτι στην Ωκεανία - γνωστή και ως Νησί των Χριστουγέννων - υποδέχθηκε επίσημα το 2026.
உலகிலேயே முதல் நாடாக கிரிபாட்டி தீவில் பிறந்தது புத்தாண்டு#NewYear | #NewYear2026 | #Kiribati | #HappyNewYear | #HappyNewYear2026 | #kiribatiisland pic.twitter.com/RRPxLvkgno— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) December 31, 2025
Η ατόλη ανήκει στη Δημοκρατία του Κιριμπάτι, μια νησιωτική χώρα που συμπεριλαμβάνει 33 νησιά.
Άλλες περιοχές του Κιριμπάτι, θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά τις επόμενες ώρες.
2026 Is Amongst Us— Nashe 🇾🇪🏴☠️🟣 Carling Double Trouble 🏆🏆 (@TmCiteilife) December 31, 2025
Happy New Year Kiribati 🇰🇮
It's Midnight In The Pacific!pic.twitter.com/2Fuv1qfMLc
Το Κιριτιμάτι γιόρτασε το νέο έτος στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Πρωτεύουσα του Κιριμπάτι είναι η ατόλη Ταράουα πάνω στην οποία βρίσκεται η πόλη Μπαϊρίκι.
Το Κιριτιμάτι περιέχει και αρκετές μικρότερες νησίδες. Το Νησί Κουκ έχει μέγεθος 0,19 χλμ² και μια μεγάλη αποικία θαλασσοπουλιών. Άλλα νησιά είναι τα Μότου Ουπούα (> 0,19 χλμ²), Νγκαοντεταάκε (0,27 χλμ²), και Μότου Ταμπού (0,035 χλμ²). Το Κιριτιμάτι ανακαλύφθηκε από Ευρωπαίους στις 24 Δεκεμβρίου 1777 από τον Καπετάνιο Τζέιμς Κουκ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.