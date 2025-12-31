Η βασίλισσα Καμίλα μιλά για την επίθεση που είχε δεχτεί σε τρένο από άνδρα όταν ήταν έφηβη

Η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα μίλησε πρώτη φορά για την επίθεση που είχε δεχτεί, όταν ήταν έφηβη, από άνδρα μέσα σε τρένο και περιέγραψε πόσο την είχε θυμώσει το περιστατικό.

«Όταν ήμουν έφηβη, δέχτηκα επίθεση σε ένα τρένο... Θυμάμαι εκείνη την εποχή ότι ήμουν τόσο θυμωμένη» είπε μιλώντας στην τηλεόραση του BBC για τη βία κατά των γυναικών.

«Διάβαζα το βιβλίο μου και ξέρετε ότι αυτό το αγόρι - άντρας - μου επιτέθηκε, και αντεπιτέθηκα».

Είπε ότι δεν γνώριζε τον άνδρα που της επιτέθηκε.

Η 78χρονη Καμίλα εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει φιλανθρωπικά ιδρύματα και δράσεις που επιδιώκουν να τερματίσουν τη σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία και να υποστηρίξουν τα θύματα.

Αναφορά στην επίθεση είχε γίνει για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στους Times βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Θυμάμαι να κατεβαίνω από το τρένο και η μητέρα μου να με κοιτάζει και να λέει 'γιατί σου έχουν σηκωθεί τα μαλλιά όρθια και γιατί λείπει το κουμπί από το παλτό σου;΄'» είπε στο BBC.

«Ήμουν τόσο έξαλλη και το κρατούσα κρυφό για πολλά χρόνια» εξομολογήθηκε.

Το βιβλίο ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σε τρένο προς τον σταθμό Paddington στο Λονδίνο, όταν η Καμίλα ήταν περίπου 16 ή 17 ετών. Εκείνη είχε απαντήσει στην επίθεση χτυπώντας τον δράστη στα γεννητικά όργανα με το παπούτσι της.

Όταν έφτασε στο Paddington, υπέδειξε τον δράστη σε αστυνομικό ο οποίος τον συνέλαβε, σύμφωνα με το βιβλίο.

Η Καμίλα δεν επιβεβαίωσε αυτές τις λεπτομέρειες στη συνέντευξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.