Η Κίνα ετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης εν μέσω εμπορικού πολέμου

Η Κίνα είπε ότι θα ετοιμάσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να αποτρέψει τους αυξανόμενους εξωτερικούς κραδασμούς, ακολουθώντας μια υπομονετική προσέγγιση για την υπεράσπιση της ανάπτυξης, καθώς ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί πιέσεις στη Νο. 2 οικονομία του κόσμου.

Το Πολιτικό Γραφείο λήψης αποφάσεων με επικεφαλής τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε επίσης την Παρασκευή να δημιουργήσει νέα νομισματικά εργαλεία και μέσα χρηματοδότησης πολιτικής για την τόνωση της τεχνολογίας, της κατανάλωσης και του εμπορίου.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εργαλειοθήκη των πολιτικών μας για τη σταθεροποίηση της απασχόλησης και της οικονομίας και να δρομολογήσουμε μέτρα που έχουν ήδη προγραμματιστεί νωρίτερα», ανέφερε το Πεκίνο, προσθέτοντας ότι «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εδραιωθούν τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής σταθερότητας».

Το Πεκίνο τονίζει ότι δεν βιάζεται να γίνει επιθετικό στην επέκταση της οικονομικής τόνωσης μόλις ένα μήνα μετά την αποκάλυψη των μέτρων. Η ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη της Κίνας το πρώτο τρίμηνο «αγόρασε» περισσότερο χρόνο στην κυβέρνηση να εξετάσει νέα βήματα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν ότι η Κίνα θα πρέπει να απελευθερώσει περισσότερα μετρητά για τις τράπεζες «όταν χρειαστεί» και να «επιλέξει προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα» για πιθανές μειώσεις επιτοκίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των 30ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν περισσότερο από τις 9 Απριλίου μετά τα σχόλια του Πολιτικού Γραφείου σχετικά με τις έγκαιρες περικοπές των επιτοκίων και των υποχρεωτικών αποθεματικών. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων παρέμεινε ελάχιστα αλλαγμένη και το υπεράκτιο γιουάν παρέμεινε σταθερό. Ο δείκτης αναφοράς χερσαίων μετοχών της Κίνας CSI 300 έκλεισε κατά 0,1% υψηλότερα μετά από άνοδο έως και 0,5%.

Το Πεκίνο συνήθως χορηγεί υποστήριξη μόνο όταν δικαιολογείται για την προστασία του ετήσιου στόχου ανάπτυξης της χώρας. Αν και η ανάπτυξη ξεπέρασε το πρώτο τρίμηνο του 2025 τον στόχο της κυβέρνησης σε ποσοστό περίπου 5% για φέτος, χρειάζεται ακόμη περισσότερη τόνωση, καθώς η οικονομία θα μπορούσε να χάσει σημαντικά τη δυναμική από τον Απρίλιο, όταν ξεκίνησε η επιβολή των δασμών του Τραμπ.

Η ηγεσία της Κίνας έκανε απολογισμό της οικονομικής κατάστασης μία ημέρα αφότου το Πεκίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι υπήρχαν συνομιλίες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας επανέλαβε επίσης αυτήν την εβδομάδα το αίτημά του στην Ουάσιγκτον να ανακαλέσει όλους τους μονομερείς δασμούς, δείχνοντας ότι δεν βιάζεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις παρά την πρόταση του Τραμπ ότι θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις εισφορές μετά από μια συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Guo Jiakun επανέλαβε την Παρασκευή ότι «η Κίνα και οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία διαβούλευση ή διαπραγμάτευση για τους δασμούς». Μιλώντας σε καθημερινή ενημέρωση τύπου, είπε ότι «οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παραπλανούν το κοινό».

Παρά τη σκληρή ρητορική, το Πεκίνο σκέφτεται αθόρυβα να αναστείλει τους δασμούς αντιποίνων 125% σε ορισμένες εισαγωγές των ΗΠΑ, μια κίνηση που θα περιορίσει τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου σε ορισμένους τομείς.

Οι αρχές επανέλαβαν επίσης ότι θα προωθήσουν δυναμικά ένα πρόγραμμα για την ανακαίνιση αστικών χωριών και κατεστραμμένων κατοικιών, ενώ θα εξορθολογίσουν τις πολιτικές για τις τοπικές κυβερνήσεις για την αγορά απούλητων κατοικιών.

Τα μέτρα είναι μέρος των προσπαθειών να σταματήσει μια χρόνια ύφεση ακινήτων, οδηγώντας την πρόσθετη ζήτηση για αγορές κατοικιών και μετριάζοντας την κρίση ρευστότητας που βιώνουν πολλοί προγραμματιστές.

