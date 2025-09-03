Συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν είχε μετά το τέλος της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Χαίρομαι που έχω μια ξεχωριστή συνάντηση μαζί σου» δήλωσε ο Πούτιν λέγοντας ότι οι δύο χώρες έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Για την παρουσία βορειοκορεατών στρατιωτών στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε ότι βοήθησαν πολύ στην απελευθέρωση του Κουρσκ τονίζοντας ότι «πολέμησαν γενναία».

Από την πλευρά του ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε χαρούμενος που είχαν την ευκαιρία για διμερείς συνομιλίες στο Πεκίνο.

«Οι σχέσεις μας αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς» δήλωσε.

Για τους βορειοκορεάτες στρατιώτες στην Ουκρανία, ο Κιμ ευχαρίστησε τον Πούτιν για τους επαίνους του και δήλωσε «πρόθυμος να βοηθήσει τη Ρωσία όσο το δυνατόν περισσότερο, ως αδερφός».

Παράλληλα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί βάσει της Συνθήκης του Ιουνίου 2024 και υπογράμμισε ότι «πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία σε διάφορους τομείς».

