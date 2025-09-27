Independent: Ο ρόλος του βασιλιά Καρόλου ήταν καθοριστικός στη μεταστροφή του Τραμπ για την Ουκρανία

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η παρέμβαση του βασιλιά Καρόλου φέρονται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη θεαματική αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρει η βρετανική Independent.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε από την άποψη ότι το Κίεβο θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη, στη θέση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει το σύνολο των εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία μετά το 2022.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, αποκάλυψε ότι η επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του. Ερωτηθείς αν η ουκρανική αντιπροσωπεία έπεισε τον Τραμπ, απάντησε: «Θα ήθελα να αναφέρω ότι ήταν μια εξαιρετική επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και γνωρίζω τη θέση του Μεγαλειοτάτου, τη θέση του πρωθυπουργού Στάρμερ και των ανθρώπων που συνάντησε ο πρόεδρος Τραμπ… ήταν πολύ σημαντικό».

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρατέθηκε προς τιμήν του Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

«Οι χώρες μας έχουν την πιο στενή σχέση που υπήρξε ποτέ στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και των μυστικών υπηρεσιών», δήλωσε ο Κάρολος.

«Σε δύο παγκόσμιους πολέμους, πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι στο πλευρό της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.