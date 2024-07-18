Κίνα: Στους 16 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές, Τετάρτη, σε εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχους των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στον τόπο της τραγωδίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ (τοπική ώρα· περίπου είκοσι λεπτά μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδας) στο εμπορικό κέντρο, στο ισόγειο κτιρίου 14 ορόφων, στην πόλη Τσιγκόνγκ (2,4 εκατ. κάτοικοι), στην επαρχία Σετσουάν, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

