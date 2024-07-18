Νίγηρας: Επτά πολίτες νεκροί σε επίθεση «τρομοκρατών» στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο

Επτά άνθρωποι δολοφονήθηκαν από «τρομοκράτες» σε χωριό στον νομό Τιλαμπερί, στον δυτικό Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο στρατός.

«Τρομοκράτες κινούμενοι με μοτοσικλέτες επιτέθηκαν (αυτή την εβδομάδα) στο χωριό Ντοσό Κουρεγκού, περίπου 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κοκορού, σκότωσαν επτά πολίτες και έκλεψαν ζώα», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ενημερωτικό δελτίο για τις επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

Διαβεβαίωσαν ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να βρεθούν και να εξουδετερωθούν οι δράστες».

«Στην αρχή της εβδομάδας», πριν από την επίθεση στο χωριό, περίπολοι που συμμετέχουν στην αντιτρομοκρατική «επιχείρηση Νιγιά» μπόρεσαν να «εξουδετερώσουν (σ.σ.: σκοτώσουν) 13 τρομοκράτες» και «συνέλαβαν άλλους 29» στις περιοχές Νταργκόλ και Μπανκιλαρέ, επίσης στην περιοχή του Τιλαμπερί, στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, πρόσθεσαν.

Η Κοκορού βρίσκεται στην επαρχία Τερά, όπου σκοτώθηκαν 20 στρατιώτες την 25η Ιουνίου σε επίθεση που διέπραξε «συμμαχία ενόπλων οργανώσεων».

Αντιδρώντας στους θανάτους των 20 στρατιωτικών, οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις κατά τις οποίες σκότωσαν «πάνω από 100 τρομοκράτες» μέσα σε μια εβδομάδα.

Η Τερά βρίσκεται στον τομέα των «τριεθνών συνόρων» του Νίγηρα, του Μαλί και της Μπουρκίνα Φάσο, που αποτελεί κρησφύγετο οργανώσεων τζιχαντιστών του Σαχέλ που ορκίζονται πίστη είτε στο Ισλαμικό Κράτος, ή στην Αλ Κάιντα. Ο νομός Τιλαμπερί, όπου υπάγεται διοικητικά, παραμένει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από το 2017.

Οι άμαχοι στην περιοχή μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο τζιχαντιστών, κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλους εκτοπισμούς πληθυσμών.

Από την Τερά εξάλλου διέρχονται χιλιάδες φορτηγά με εμπορεύματα από τον Νίγηρα που μεταβαίνουν στο λιμάνι του Λομέ (Τόγκο) κάθε μήνα, μέσω Μπουρκίνα Φάσο. Τα οχήματα γενικά συνοδεύονται από στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων και των δυο γειτόνων.

Ο Νίγηρας, όπου κυβερνούν οι στρατιωτικοί μετά το πραξικόπημα στο οποίο προχώρησαν πριν από σχεδόν έναν χρόνο, την 26η Ιουλίου 2023, παραμένει εξάλλου αντιμέτωπος στο νοτιοανατολικό του τμήμα με τη βία των τζιχαντιστικών οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), οι οποίες έχουν ορμητήριο τη Νιγηρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

