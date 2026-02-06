Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισχυρή έκρηξη στο Πακιστάν - Τουλάχιστον 10 νεκροί, πολλοί τραυματίες - Δείτε βίντεο

Βίντεο έδειχναν πολλούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος μετά την έκρηξη σε συνοικία - Η έκρηξη σημειώθηκε σε θρησκευτικό χώρο που χρησιμοποιείται από Σιίτες

Πακιστάν

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και πολλοί τραυματίστηκαν, μετά από ισχυρή έκρηξη στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Βίντεο έδειχναν πολλούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος μετά την έκρηξη σε συνοικία του Ισλαμαμπάντ.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε θρησκευτικό χώρο που χρησιμοποιείται από Σιίτες Μουσουλμάνους.

Έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ οι τραυματίες μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την αιτία της έκρηξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πακιστάν Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark