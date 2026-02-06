Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και πολλοί τραυματίστηκαν, μετά από ισχυρή έκρηξη στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Βίντεο έδειχναν πολλούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος μετά την έκρηξη σε συνοικία του Ισλαμαμπάντ.

💢 At least 10 people were killed, while many others were wounded after an explosion at a religious place in the Pakistani capital, Islamabad, police sources told Anadolu



➡️ Search and rescue operations have been launched https://t.co/mjawbJpRQ5 pic.twitter.com/YR9cswixQj February 6, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε σε θρησκευτικό χώρο που χρησιμοποιείται από Σιίτες Μουσουλμάνους.

Έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ οι τραυματίες μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την αιτία της έκρηξης.

