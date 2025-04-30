Η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για τα ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούσε να το πράξει αργότερα σήμερα, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή της ουκρανικής κυβέρνησης. «Νομίζω ότι ίσως αργά το βράδυ σύμφωνα με την ώρα Κιέβου η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί», δήλωσε η πηγή. Σημειώνεται πως την ίδια πληροφορία μεταδίδει και το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγή με γνώση του ζητήματος.

Η συμφωνία, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου για τη διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων της Ουκρανίας, έχει οριστικοποιηθεί και μπορεί να υπογραφεί ήδη την Τετάρτη, δήλωσε πηγή του Bloomberg. Η υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ουάσινγκτον για τις υπογραφές, ανέφερε η ίδια πηγή.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογράψουν μια συμφωνία για τα ορυκτά εντός των επόμενων 24 ωρών, αφού καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες, δήλωσε την Τετάρτη και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Η επανασχεδιασμένη συμφωνία έχει γίνει μια «πραγματική συμφωνία εταιρικής σχέσης», η οποία θα μπορούσε να εξετάσει τη μελλοντική αμερικανική βοήθεια ως μέρος των συνεισφορών στο ταμείο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ σε τηλεοπτικές δηλώσεις σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, ιδίως των πολύτιμων σπάνιων γαιών, ως αποζημίωση για τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που χορηγήθηκε στο Κίεβο από τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο, τον Τζο Μπάιντεν, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, όπως το αλουμίνιο, ο γραφίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο. Το ουκρανικό υπουργικό συμβούλιο είναι έτοιμο να εγκρίνει τη συμφωνία, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο της χώρας την Τετάρτη, δήλωσε πηγή του Bloomberg.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την «αύξηση των επενδύσεων στην εξόρυξη, την ενέργεια και τη σχετική τεχνολογία στην Ουκρανία», σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας που είδε το Bloomberg. Η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει επίσης τις προθέσεις του Κιέβου για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης της συμφωνίας με τα σχέδιά του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που παραμένει «κόκκινη γραμμή» για την Ουκρανία στις συνομιλίες.

Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, οι ΗΠΑ συμφώνησαν ότι μόνο η μελλοντική στρατιωτική βοήθεια που μπορεί να παράσχουν στην Ουκρανία μετά την υπογραφή της συμφωνίας θα προσμετράται στη συνεισφορά τους στο ταμείο, σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εγκατέλειψε την επιμονή της να συμπεριληφθούν στη συμφωνία τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια που έχουν παρασχεθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η υπογραφή θα μπορούσε να έρθει καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απογοητεύεται ολοένα και περισσότερο από τις καθυστερήσεις στην επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο, ο οποίος διανύει σήμερα το τέταρτο έτος του. Έχει αμφισβητήσει κατά πόσον ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να σημειώσει πρόοδο προς ένα ειρηνευτικό σχέδιο που ο Τραμπ επεδίωξε να παραδώσει εντός των πρώτων 100 ημερών της νέας του διακυβέρνησης. Ο Τραμπ είναι «βέβαιος» ότι θα υπογραφεί συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά με την Ουκρανία, ανέφερε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

Η συμφωνία «ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των μερών για τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας, ως απάντηση στη μεγάλης κλίμακας καταστροφή που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή», σύμφωνα με το προσχέδιο.

Δύο άλλες συμφωνίες που θα καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας του κοινού ταμείου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, δήλωσε πηγή του Bloomberg.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι υπέγραψαν μνημόνιο προθέσεων νωρίτερα τον Απρίλιο και συνέχισαν να επεξεργάζονται τις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία θα παρέχει στις ΗΠΑ την πρώτη αξίωση επί των κερδών που μεταφέρονται σε ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης που θα ελέγχεται από την Ουάσινγκτον.

Μια προηγούμενη προσπάθεια για την επίτευξη της συμφωνίας απέτυχε νωρίτερα φέτος, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκρούστηκε με τον Τραμπ και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ζελένσκι συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Βατικανό το Σάββατο πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Στο μεταξύ, η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της σε όλο το μέτωπο της Ουκρανίας και σε πολλές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το Κρεμλίνο ακολουθεί μαξιμαλιστική γραμμή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ενώ ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσπάθησε να πείσει τον Πούτιν ότι η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός που θα σταματούσε τις μάχες κατά μήκος των σημερινών γραμμών στο μέτωπο, ο Ρώσος ηγέτης επέμεινε ότι η Μόσχα πρέπει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας τις οποίες διεκδικεί αλλά δεν κατέχει πλήρως, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ επανέλαβε την Τρίτη ότι ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από τη δυσκολία να πείσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά ότι «παραμένει αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

