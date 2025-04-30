ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να μιλάει μόνο για ειρήνη και να αρχίσει να δρα

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ετοιμότητά της για ειρηνευτικές συνομιλίες σε οποιαδήποτε μορφή, μόλις δούμε ότι η Ρωσία είναι πραγματικά προετοιμασμένη για το δύσκολο μονοπάτι προς την ειρήνη, αντί για απλώς λαϊκισμό ειρήνης ή μια σύντομη προπαγανδιστική κατάπαυση του πυρός για την παρέλαση της 9ης Μαΐου».

Αυτές ήταν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σουμπίχα με ανάρτηση του στο Χ.

Αναλυτικά, ο ίδιος αναφέρει:

«Η Ρωσία μπορεί να αποδείξει τη γνήσια ετοιμότητά της για ειρηνευτικές συνομιλίες συμφωνώντας σε μια πραγματική κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες. Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη για μια κατάπαυση του πυρός 60 ή 90 ημερών, είμαστε και εμείς. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να μιλάει για την ετοιμότητά της για ειρήνη και να αρχίσει να ενεργεί συμφωνώντας άνευ όρων σε μια πραγματική και διαρκή κατάπαυση του πυρός. Όταν τα όπλα σωπάσουν, μπορούν να ξεκινήσουν συνομιλίες - σε οποιαδήποτε μορφή που θα φέρει ειρήνη».

Ukraine once again confirms its readiness for peace talks in any format as soon as we see that Russia is truly prepared for the difficult path to peace, rather than just peace populism or a brief propaganda ceasefire for the May 9 parade.



