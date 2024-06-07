Η «κατάρρευση» του πιο διάσημου καταρράκτη στην Κίνα, στον οποίο συνέρρεαν χιλιάδες πεζοπόροι για να δουν τον θεαματικό τρόπο με τον οποίο ρέει το νερό από τους βράχους, ήρθε τυχαία πριν λίγες ημέρες.

Ενας περιπατητής, που το βλέμμα του έπεσε τυχαία στον σωλήνα, κατάλαβε ότι όλο αυτό το σκηνικό ήταν στημένο.

Μάλιστα τράβηξε βίντεο το οποίο ανάρτησε στα social το οποίο έγινε viral καθώς συγκέντρωσε 70.000 like από τότε που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα.

🇨🇳 Hiker Finds Pipe Feeding China’s Tallest Waterfall, Sparks Outrage



• A video reveals Yuntai Mountain Waterfall’s flow is fed by a pipe, igniting a social media storm in China.

• The clip has garnered over 70,000 likes, with millions of views on Weibo and Douyin.

• Yuntai… pic.twitter.com/7a6mOgEtVe — X News Journal (@XNewsJournal) June 7, 2024

Οι υπεύθυνοι του τουριστικού πάρκου Yuntai είπαν ότι έκαναν τη «μικρή βελτίωση» κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, ώστε οι επισκέπτες να αισθάνονται ότι το ταξίδι τους άξιζε τον κόπο.

Το θέμα «η προέλευση του καταρράκτη Yuntai είναι μόνο μερικοί σωλήνες» άρχισε να γίνεται τάση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έλαβε περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές στο Weibo και σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές στο Douyin - προκαλώντας τέτοιο σάλο που στάλθηκαν στελέχη της τοπικής κυβέρνησης στο πάρκο για να το ερευνήσουν.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται τεχνητά μέτρα για να «βοηθήσουν» διάσημους καταρράκτες στην Κίνα.

Ο καταρράκτης Huangguoshu, ένας διάσημος τουριστικός προορισμός στη νοτιοδυτική επαρχία Guizhou, έχει βοηθηθεί από ένα έργο εκτροπής νερού από ένα κοντινό φράγμα από το 2006 για να διατηρήσει τη ροή του κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

