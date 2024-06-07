Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Μαϊμού» ο πιο ψηλός καταρράκτης στην Κίνα: Σωλήνας ρίχνει τελικά το νερό - Το είδε τυχαία πεζοπόρος που ανέβασε viral βίντεο

Ο πιο διάσημος καταρράκτης στην Κίνα έγινε πιο γνωστός μετά τη διαπίστωση ότι το νερό προερχόταν από σωλήνα χτισμένο ψηλά στο βράχο 

καταρράκτης

Η «κατάρρευση» του πιο διάσημου καταρράκτη στην Κίνα, στον οποίο συνέρρεαν χιλιάδες πεζοπόροι για να δουν τον θεαματικό τρόπο με τον οποίο ρέει το νερό από τους βράχους, ήρθε τυχαία πριν λίγες ημέρες.

Ενας περιπατητής, που το βλέμμα του έπεσε τυχαία στον σωλήνα, κατάλαβε ότι όλο αυτό το σκηνικό ήταν στημένο.

Μάλιστα τράβηξε βίντεο το οποίο ανάρτησε στα social το οποίο έγινε viral καθώς συγκέντρωσε 70.000 like από τότε που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα.

Οι υπεύθυνοι του τουριστικού πάρκου Yuntai είπαν ότι έκαναν τη «μικρή βελτίωση» κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, ώστε οι επισκέπτες να αισθάνονται ότι το ταξίδι τους άξιζε τον κόπο.

Το θέμα «η προέλευση του καταρράκτη Yuntai είναι μόνο μερικοί σωλήνες» άρχισε να γίνεται τάση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έλαβε περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές στο Weibo και σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές στο Douyin - προκαλώντας τέτοιο σάλο που στάλθηκαν στελέχη της τοπικής κυβέρνησης στο πάρκο για να το ερευνήσουν.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται τεχνητά μέτρα για να «βοηθήσουν» διάσημους καταρράκτες στην Κίνα.

Ο καταρράκτης Huangguoshu, ένας διάσημος τουριστικός προορισμός στη νοτιοδυτική επαρχία Guizhou, έχει βοηθηθεί από ένα έργο εκτροπής νερού από ένα κοντινό φράγμα από το 2006 για να διατηρήσει τη ροή του κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Fake News Viral βίντεο νερό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark