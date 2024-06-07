ΗΠΑ: Γιατί οι εκατομμυριούχοι χρηματοδοτούν προεκλογικά τον Τραμπ

Μετά τα μικρά πορτοφόλια, τα μεγάλα ψάρια; Στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα, όπου τα χρήματα κάνουν τη διαφορά, ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε πρόσφατα την ευπρόσδεκτη στήριξη πολλών εκατομμυριούχων.

Η ικανότητα του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για τις προεδρικές εκλογές να συγκεντρώνει δωρεές από τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης δεν είχε αμφισβητηθεί ποτέ: τα περισσότερα από 53 εκατ. δολάρια, που συγκέντρωσε σε διάστημα 24 ωρών μετά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος του την προηγούμενη εβδομάδα, προήλθαν κυρίως από μικρούς δωρητές.

Ωστόσο, οι μεγάλοι δωρητές - που είχαν πάρει αποστάσεις από τον Τραμπ μετά το χάος που ακολούθησε τις εκλογές του 2020 και την εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο - τώρα τον ξαναστηρίζουν οικονομικά.

Ο δισεκατομμυριούχος Νέλσον Πελτζ τον Ιανουάριο του 21 δήλωσε ότι μετανιώνει που στήριξε τον Τραμπ. “Είναι ντροπή, ως Αμερικάνος με ενοχλεί”, είχε δηλώσει ο επικεφαλής του επενδυτικού ταμείου Trian Partners.

Παρ’ όλα αυτά ο Πελτζ υποδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου τον Τραμπ στο σπίτι του στη Φλόριντα για breakfast παρουσία άλλων εκατομμυριούχων, όπως ο Ίλον Μασκ, σύμφωνα με την Washington Post.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times δήλωσε ότι “μάλλον” θα ψηφίσει τον Τραμπ, αλλά διατήρησε κάποιες επιφυλάξεις. Ο λόγος: η έκρηξη του αριθμού των μεταναστών που διασχίζουν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό και η διανοητική κατάσταση του Τζο Μπάιντεν που “πραγματικά με τρομάζει”.

Ο Στιβ Σουάρτσμαν είναι επίσης ένας από τους εκατομμυριούχους που επέκριναν την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου, κάνοντας τότε λόγο για “απόπειρα μιας συμμορίας να υπονομεύσει το Σύνταγμά μας”.

Στις 24 Μαΐου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Blackstone – ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά ταμεία παγκοσμίως-- ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει εκ νέου τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές.

Ο Σουάρτσμαν, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται σε περισσότερα από 37 δισεκ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes-- επικαλέστηκε επίσης τη μετανάστευση ως βασικό λόγο της απόφασής του.

Άλλη μία δισεκατομμυριούχος που στηρίζει τον Τραμπ είναι η Μίριαμ Άντελσον. Μεγάλη υποστηρίκτρια του Ισραήλ, η χήρα του μεγιστάνα των καζίνο Σέλντον Άντελσον σκοπεύει να δαπανήσει για την εκστρατεία του Τραμπ περισσότερα από 90 εκατ. δολάρια, ποσό που είχε δωρίσει το 2020 στους Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με το Politico.

Μία σχέση συμφέροντος

Την ώρα που οι δείκτες του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ βρίσκονται ψηλότερα από ποτέ και η οικονομία της χώρας παρουσιάζει ανάπτυξη παρά τον επίμονο πληθωρισμό, γιατί αυτοί οι εκατομμυριούχοι αποφάσισαν να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο που κρίθηκε ένοχος σε ποινική δίκη και θεωρείται από πολλούς πηγή αστάθειας;

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Πολ Κρούγκμαν, οι ελίτ αυτές ενδιαφέρονται περισσότερο για τα προσωπικά τους συμφέροντα παρά για την κατάσταση της Αμερικής.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι - αν επανεκλεγεί τον Νοέμβριο και αποκτήσει πλειοψηφία στο Κογκρέσο - θα επιβάλει φόρο στις μεγάλες περιουσίες.

Αρα, σε περίπτωση εκλογής του Τραμπ, «οι πλούσιοι σχεδόν σίγουρα θα πληρώνουν λιγότερους φόρους και οι εταιρείες θα υπόκεινται σε λιγότερους κανόνες» έγραψε τον Απρίλιο ο Κρούγκμαν στους New York Times.

Σε γενικές γραμμές η Σίλικον Βάλεϊ - επίκεντρο του τεχνολογικού τομέα-- φαίνεται να στηρίζει τον Μπάιντεν, ενώ η Γουόλ Στριτ και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες τον Τραμπ.

Εξορύξεις παντού

Παράλληλα η δηλωμένη βούληση της κυβέρνησης Μπάιντεν να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή επίσης προκαλεί την αντίδραση της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

«Το μάντρα του Τραμπ - ο οποίος δηλώνει "θα κάνουμε εξορύξεις δεξιά κι αριστερά" - ταιριάζει περισσότερο με τον πετρελαϊκό τομέα απ' ό,τι η προσέγγιση Μπάιντεν προς την πράσινη ενέργεια», είχε σχολιάσει πρόσφατα ο Νταν Έμπερχαρτ επικεφαλής μεγάλη εταιρείας εξορύξεων στην Washington Post.

Η προεκλογική ομάδα του Μπάιντεν επιτίθεται τακτικά στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του και στους δεσμούς του με τους πλούσιους. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα τον κατηγόρησε ότι «πουλά την Αμερική στους μεγαλύτερους δωρητές του».

Ωστόσο και ο Μπάιντεν δεν διστάζει να λάβει δωρεές από εκατομμυριούχους, όπως ο επιχειρηματίας του τομέα της τεχνολογίας Βίνοντ Κόσλα ο οποίος οργάνωσε πρόσφατα δεξίωση προς τιμή του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.