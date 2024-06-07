Όλα ήταν έτοιμα για να βγει σε ζωντανή σύνδεση από τον Λευκό Οίκο η δημοσιογράφος του NewsNation, Κέλι Μέγιερ, όταν ξαφνικά, ένα πουλί προσγειώθηκε επάνω στο κεφάλι της.

Η δημοσιογράφος Κέλι Μέγιερ, βρισκόταν μπροστά από την κάμερα και ήταν έτοιμη να βγει στον αέρα. Και ενώ είχε πάρει θέση ξαφνικά ένα πουλί πέταξε πίσω της και έκατσε ακριβώς πάνω στο κεφάλι της αιφνιδιάζοντάς την.

Τότε η δημοσιογράφος, σοκαρισμένη, έσκυψε και άρχισε να φωνάζει: «Θεέ μου, προσγειώθηκε πάνω μου» τρομάζοντας το περιστέρι το οποίο έφυγε λίγα δευτερόλεπτα μετά. Στη συνέχεια η δημοσιογράφος προσπάθησε όσο μπορούσε να ανακτήσει την ψυχραιμία της και αστειευόμενη με το συμβάν είπε «Ναι, είμαι εντάξει».

Η δημοσιογράφος πάντως, μοιράστηκε στο Twitter την επίμαχη στιγμή ώστε να γελάσουν κι άλλοι. «Παιδιά, ξέρω ότι υπήρχαν πολλές ειδήσεις σήμερα, αλλά ένα πουλί προσγειώθηκε στο κεφάλι μου στον Λευκό Οίκο λίγο πριν βγω ζωντανά στο NewsNation» έγραψε προσθέτοντας: «Ήθελε πραγματικά να εμφανιστεί δημόσια. Η αίθουσα τροφοδοσίας μας το έπιασε και το έσωσε για την δική σας απόλαυση φυσικά».

GUYS. I know there was a lot of news today but a bird landed on my head at the White House right before I went live with @LelandVittert @NewsNation.



He really just wanted to tune in.



Our feeds room caught it and saved it of course for your viewing pleasure.🐦‍⬛🤣 pic.twitter.com/EkJV0TzS7k — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) June 5, 2024

Πηγή: skai.gr

