Ιταλία: Ξαναρχίζει η μεταφορά μεταναστών στην Αλβανία

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, η Ιταλία είναι έτοιμη να ξαναρχίσει να μεταφέρει αιτούντες άσυλο στα δυο κλειστά κέντρα που έχει δημιουργήσει στη βόρεια Αλβανία.

«Έπειτα από διάλειμμα δυο μηνών, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιπολικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού "Κασιοπέα" βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα και είναι έτοιμο να φορτώσει μετανάστες, για να τους μεταφέρει στα κέντρα του Σεγκίν και του Γκιαντέρ στην Αλβανία», γράφει η ιταλική εφημερίδα στη διαδικτυακή της έκδοση.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο, το αρμόδιο δικαστήριο της Ρώμης δεν είχε επικυρώσει την κράτηση των αιτούντων άσυλο που είχαν μεταφερθεί στις συγκεκριμένες κλειστές δομές.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, τέλος, έφτασαν στη Λαμπεντούζα, με σειρά πλεούμενων, 270 μετανάστες και πρόσφυγες. Εντός του hotspot του νησιού στη φάση αυτή βρίσκονται 361 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

